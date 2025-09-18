Precipita dal sentiero in Val di Zoldo: muore escursionista tedesco

Continua la lunga serie di interventi in quota fra Belunese e Trentino. L’uomo si trovava nella zona sopra il Bosconero ed è scivolato sotto gli occhi degli amici

NordEst – Un turista tedesco ha perso la vita nello Zoldano precipitato per circa 100 metri dal sentiero Troi de le Calade, nel gruppo del Bosconero. Un altro tragico incidente in montagna, dopo quello sulle Tre Cime del 17 settembre, costato la vita alla guida alpina Franco Gaspari. L’incidente zoldano è avvenuto poco prima delle 14.30 del 18 settembre, quando un escursionista stava percorrendo un sentiero poco sopra il Bosconero, in Val di Zoldo. L’uomo probabilmente perchè scivolato, è finito nella scarpata sottostante, dopo un volo di parecchie decine di metri. E’ stato recuperato da Soccorso alpino ed elisoccorso del Suem.

A malga Bocche e sul Grappa, due soccorsi per fratture

Momenti di apprensione nel pomeriggio mercoledì 17 settembre, sul Monte Grappa, dove un giovane escursionista è rimasto ferito durante un’uscita con un amico. Attorno alle 16 il compagno ha contattato il 118, dopo che il ventenne, originario di Legnago (MI), aveva messo male un piede nei pressi del bivacco Murelon – Scopel, riportando la probabile frattura della caviglia. Sul posto è intervenuto l’elicottero Falco 2, che ha dapprima verificato la posizione inizialmente rilevata, per poi raggiungere nuove coordinate più precise. Una volta individuato il punto, il tecnico di elisoccorso ha recuperato il ragazzo con un verricello di 15 metri. L’escursionista è stato quindi trasportato in volo all’ospedale di Feltre.

Intervento molto simile nella giornata di giovedì in zona malga Bocche, nel vicino Trentino, per un escursionista con una caviglia fratturata. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Trento, per le prime cure e il successivo recupero dell’infortunato.

Alpinista ferito anche a Cortina

Un altro intervento, sempre giovedì 18 settembre, è stato effettuato nel territorio di Cortina d’Ampezzo per soccorrere un alpinista ferito. Verso le 15.30 il compagno di cordata, altoatesino, ha contattato il 118 poiché l’amico, primo di cordata, era volato in parete mentre scalavano la via Eötvös-Dimai: al momento dell’incidente i due si trovavano sul traverso dopo il secondo anfiteatro e lui lo vedeva appeso alla corda, ma non lo sentiva. Poiché entrambi gli elicotteri erano impegnati in altre missioni, è stato inviato quello dell’Aiut Alpin Dolomites, che ha recuperato l’infortunato, con possibili traumi alla testa, a un braccio e a un piede, e lo ha trasportato all’ospedale di Bolzano.

In breve

Vicenza, trovato il corpo di un uomo in un cantiere. Giallo sulla morte. È stato scoperto da due operai in mattinata. Si tratta del 36enne Carlos Turra. Dalle prime informazioni, sembra che il corpo presenti delle ferite alla testa. Sul posto, la polizia scientifica, gli agenti della questura e il Suem 118. Nessuna ipotesi è esclusa. Carlos Turra si occupava di trasporti. Aveva tre figli da due diverse compagne, la prima ora residente negli Stati Uniti, mentre quella attuale vive in Germania. Gli investigatori stanno analizzando il luogo in cui è stato trovato il corpo, ma anche la vita dell’uomo, che in passato aveva avuto alcuni guai con la giustizia.