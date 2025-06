Val di Zoldo, ritrovato senza vita escursionista veneto disperso. Tragico malore sul Pordoi. Bimba annega nel Piave

Giornata molto intensa per i soccorsi nel Bellunese e nel vicino Trentino Alto Adige

NordEst – È stato ritrovato privo di vita Ugo Fattore, l’escursionista sessantenne di cui si erano perse le tracce venerdì scorso in Val Pramper. L’uomo aveva comunicato ai familiari l’intenzione di dirigersi verso Forcella Moschesin, meta confermata anche dalla geolocalizzazione del suo cellulare. Domenica mattina, a partire dalle 6.30, le operazioni di ricerca si sono concentrate proprio nell’area indicata. Intorno alle 12.50, durante un sorvolo, l’elicottero dei Vigili del fuoco ha individuato il corpo dell’uomo, precipitato nella zona del Castello di Moschesin. La salma è stata recuperata e trasportata alla piazzola di Forno di Zoldo.

Secondo una prima ricostruzione, Fattore stava percorrendo una traccia per raggiungere una cengia quando è scivolato, ruzzolando tra le rocce. A causare la perdita di equilibrio potrebbe essere stato l’improvviso accorciamento di uno dei bastoncini da escursionismo, ritrovato più corto dell’altro. Alle ricerche hanno partecipato circa cinquanta persone appartenenti al Soccorso alpino della II Delegazione Dolomiti Bellunesi, alla Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

Altra vittima sul Pordoi

Un escursionista olandese di 70 anni è morto domenica mattina nei pressi del Rifugio Baita Fredarola, lungo uno dei sentieri che si diramano dal Passo Pordoi. L’uomo è stato colto da malore improvviso attorno alle 11.20, mentre si trovava all’esterno della struttura. Alcuni presenti hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, praticando il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Poco dopo è intervenuto l’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore, il cui personale medico ha preso in carico le operazioni. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare l’escursionista. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Il corpo è stato affidato al Soccorso alpino di Livinallongo per le procedure di recupero e trasporto.

Poco dopo mezzogiorno, intorno alle 12.20, una donna di 53 anni residente a Vazzola (TV) è caduta lungo il sentiero nord dell’anello del Cansiglio, in località Bec, nei pressi del confine con Caneva. L’escursionista si trovava in compagnia del marito quando ha perso l’equilibrio, riportando un trauma alla spalla e al polso. Il Soccorso alpino dell’Alpago è intervenuto sul posto e ha accompagnato la donna fino al punto d’incontro con l’ambulanza, che l’ha successivamente trasportata all’ospedale di Belluno.

Nella stessa giornata, la Centrale del 118 è stata contattata anche da due escursionisti stranieri che si trovavano lungo il sentiero per il Monte Casale, in Val Travenanzes. Una delle due persone aveva riportato un infortunio alla caviglia, ma una volta giunti sul posto con l’elicottero, i soccorritori si sono visti rifiutare l’intervento, decidendo di proseguire in autonomia.

Tragedia sul Piave: annega una bambina di 10 anni

Trovato il corpo della bambina annegata nel pomeriggio di domenica 29 giugno, nelle acque del Piave, nel territorio comunale di Pederobba. Stava facendo il bagno con i fratelli quando è stata inghiottita dalla corrente. Il dramma si è consumato sulla spiaggetta che guarda il Piave in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi. La ragazzina, di origini macedone, residente a Cavaso del Tomba, era insieme alla famiglia per un pomeriggio di svago lungo le sponde del Piave. E’ scomparsa all’improvviso, inghiottita dalla corrente. Non è bastato lanciare subito l’allarme. Per la bimba non c’è stato nulla da fare.

In breve

Si è svegliato sotto una fitta coltre di polvere bianca il paese di San Vito di Cadore, domenica 29 giugno, a causa dei nuovi distacchi di roccia da Croda Marcora: partiti nel pomeriggio di sabato 28 giugno, sono proseguiti per tutta la serata e anche durante la notte.