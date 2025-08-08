Un turista con casa in Trentino, manca da mercoledì sera

Da giovedì si è attivata la ricerca. In campo anche la Forestale visto che la zona è frequentata dagli orsi

Trento – Proseguono ininterrottamente le ricerche di un fungaiolo 79enne residente a Vailate, in provincia di Cremona, del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di mercoledì, quando l’anziano è stato visto con certezza per l’ultima volta pranzare verso le ore 14 alla Malga Alta di Fazzon, nei boschi sovrastanti il comune di Pellizzano, in Val di Sole. Nei pressi della malga risultava anche parcheggiata l’auto dell’uomo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata ieri sera da parte di un amico, allarmatosi poiché non riusciva a contattarlo al telefono da più di ventiquattr’ore.

Alle ore 12 di venerdì, è stata perlustrata l’intera zona attorno alla Malga Alta di Fazzon, dove si è deciso di fissare un campo avanzato da cui verranno coordinate le successive operazioni. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera e pantaloni della tuta grigi. Chiunque lo riconoscesse è caldamente invitato a contattare il 112.

Oltre ai Vigili del Fuoco del distretto Val di Sole e al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono impegnate nelle ricerche via terra le Stazioni Val di Sole, Rabbi, Pejo, Vermiglio, Valle di Non e Alta Valle di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, coadiuvate nelle operazioni dal Gruppo Ricerca e dalle Unità Cinofile, a cui si sono aggiunte le Unità Cinofile Molecolari della Scuola Provinciale.

In breve

Nel corso di un controllo i Carabinieri di Malles Venosta hanno arrestato un trentacinquenne di origine rumena sul quale gravava una condanna definitiva con ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Palmi. Contestati reati in materia di armi, commessi in passato in provincia di Reggio Calabria. L’uomo è stato notato nei pressi di un esercizio commerciale dell’alta Val Venosta.