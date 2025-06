Val di Sole, 78 milioni di euro di opere

La Giunta provinciale è stata accolta venerdì mattina nel comune di Vermiglio per la seduta “fuori porta” e l’incontro con il territorio. A dare il benvenuto nella sede del municipio di piazza Giovanni XXVIII il sindaco Michele Bertolini, la Giunta comunale, assieme a tutte le realtà locali. “Vermiglio, comunità viva”: l’accoglienza alla Giunta provinciale. Il punto sugli interventi del presidente Fugatti nella giunta a Vermiglio. 8 milioni per la variante esterna del passo del Tonale

Vermiglio (Trento) – Ciclabili, adeguamenti stradali, opere ambientali, edilizia scolastica. Ammontano a circa 78 milioni di euro gli investimenti finanziati dalla Giunta provinciale per la Val di Sole, come ha sottolineato il presidente Fugatti in occasione della riunione dell’esecutivo a Vermiglio. Con lui l’assessore regionale Carlo Daldoss, il sindaco di Vermiglio Michele Bertolini e gli amministratori del territorio. “Dopo l’inaugurazione dei lavori a maggio della ciclabile di Rabbi – le parole di Fugatti – questo è un ulteriore momento per dare riscontro alla comunità di quanto la Provincia, in accordo con i Comuni e la Comunità di valle, sta portando avanti per l’infrastrutturazione di un territorio di montagna, centrale nello sviluppo sostenibile del Trentino. Confermiamo l’attenzione per la qualità dei collegamenti, dei servizi rivolti ai cittadini nonché per il potenziamento della mobilità ciclopedonale, un volano anche per il turismo. L’unità dimostrata da questo territorio è utile anche per il confronto con la Provincia su dove investire le risorse”. Il presidente ha quindi citato nel dettaglio gli investimenti, alla luce della recente variazione del Documento di Programmazione degli Interventi (DOPI) per la XVII legislatura in materia di infrastrutture.

Ciclabili

Prosegue l’impegno in collaborazione con i Comuni per estendere i percorsi della Ciclovia, come definito nell’accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della val di Sole. Il finanziamento ammonta a 1,7 milioni dal Dopi provinciale e 5,5 milioni dal Fondo strategico di sviluppo locale.

Il tratto Malè/Magras-Fonte di Rabbi (12 chilometri, 580 metri di dislivello) è finanziato per 2,3 milioni per l’unità funzionale 3 (lavori in corso) e il tratto Fucine-Passo del Tonale (lunghezza 16 chilometri e dislivello 900 metri) con 2,2 milioni per la UF1.

Strade

Per la parte di viabilità (31.582.051,72 complessivi) proseguono i lavori (conclusione prevista nella primavera 2026) per “l’opera S-65, completamento dello svincolo di Malé centro sulla SS42 del Tonale e della Mendola”. Il finanziamento ammonta a 3.604.000 euro.

In fase di aggiornamento del PFTE “l’opera n. S-866, realizzazione by-pass per protezione valanghe sulla SP 141 in località Montes” a Malé (5.228.126,62 euro) mentre dovrebbero partire a breve i lavori per “l’opera S-874 – SP 38 di Cavizzana – Allargamento e rettifica” (630.874,93 euro), con conclusione prevista in autunno.

“L’opera – S-884 – Realizzazione dell’allargamento della viabilità nei pressi della nuova rotatoria sulla ex SS 42, in località Le Crozze (2° intervento S-795)” (3.546.669,38 euro) a Mezzana ha un avvio del cantiere previsto nel corso dell’estate, per una conclusione a fine 2026.

È in corso di aggiornamento, per far fronte all’aumento prezzi, “l’opera n. S-998 – Interventi di completamento alla rotatoria di Dimaro sulla SS 42 “del Tonale e della Mendola: realizzazioni ascensori” (300.000 euro). Appalto previsto nell’autunno.

“L’opera n. S-1027: Sistemazione dell’intersezione Commezzadura-Mestriago-Daolasa”, per un costo totale di 3.060.916,80 euro, di cui 1.950.630,00 euro dal PNRR-PNC, è già stata appaltata e l’avvio dei lavori è previsto nell’autunno 2025, per una conclusione nell’estate 2026.

Riguardo “all’opera S-1030 – Sistemazione dell’intersezione tra la SS 42 e la SP 87 a Ossana” (1.500.000 euro) è in corso la fase di valutazione delle ipotesi tecniche da sviluppare nella successiva fase di progettazione.

Sempre a Ossana, per l’opera “S-1081 – rettifica e allargamenti lungo la SS 42 del Tonale e della Mendola nei pressi dell’incrocio con la SP 202 nell’abitato di Fucine di Ossana” (2.000.000 euro) è in corso l’assegnazione degli incarichi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo. Appalto previsto a fine 2026.

Per l’opera “S-1051: Adeguamento stradale di via Noval Cauda, nella località di Peio paese, con formazione di marciapiede a sbalzo” (1.103.357,60 euro) è in corso l’assegnazione degli incarichi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo. La previsione è di poter avviare i lavori nell’estate 2026.

In corso fase di avvio la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica anche per “l’opera n. S-1052: Adeguamento stradale nel tratto che collega la fraz. di Pejo Fonti con la localita di Pejo Paese ( via di Noval Cauda) con formazione di marciapiede a monte” (662.106,60 euro).

Nell’alta valle, riguardo all’opera “S-1080 – rettifica e allargamenti lungo la SS 42 del Tonale e della Mendola a valle dell’abitato di Vermiglio” (2.000.000,00 euro) è in corso l’assegnazione degli incarichi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo. Previsto l’appalto nell’autunno 2026.

Si sta inoltre predisponendo la gara di progettazione per l’opera “S-1116 – Variante esterna per Passo Tonale lungo la SS 42”, finanziata con 8 milioni di euro. A seguire i passaggi tecnici successivi per l’appalto previsto nel 2027. Si tratta di una nuova tratta stradale che ha l’obiettivo di liberare l’abitato di Passo del Tonale, centro turistico e residenziale, dal traffico di attraversamento sulla SS 42.

Opere ambientali

Riguardo alle opere ambientali (35.242.726,07 euro complessivi), per il depuratore di Caldes (20.743.125,50 euro totali) è in corso la progettazione esecutiva che dovrebbe concludersi in agosto nell’ambito dell’appalto integrato già assegnato. In appalto “l’unità funzionale 1 Adeguamento depuratore delle acque reflue nel Comune di Mezzana” (4.957.088,04 euro, finanziati in parte dal PNRR), mentre è nella fase del Progetto di fattibilità tecnico economica “l’unità funzionale 2 Potenziamento della sedimentazione secondaria e adeguamento della linea fanghi del depuratore delle acque reflue nel Comune di Mezzana” (2.087.291,47 euro).

Nella fase del progetto di fattibilità anche l’intervento sulle “dorsali di fognatura nera al servizio del depuratore di Caldes: tratta Cis-Mostizzolo-Ponte Stori” (3.405.221,06 euro). Approvato inoltre il finanziamento di 4.050.000,00 euro per la copertura superficiale definitiva dell’ex discarica di Monclassico, quale intervento che consentirà di completare il ripristino ambientale del sito già attuato in via preliminare.

Edilizia scolastica

C’è poi la parte di edilizia scolastica (3.952.004,97 euro) con vari interventi di riqualificazione e miglioramento che riguardano l’Istituto di formazione professionale Enaip di Ossana.

In breve

Confidi, nuovi criteri di finanziamento per i fondi di garanzia alle imprese

Aumentano gli importi delle borse di studio per studenti universitari in Trentino

Eccellenze del volontariato giovanile all’interno dell’Euregio, il 12 giugno la cerimonia dei conferimenti

Maggio 2025: temperature e precipitazioni vicine alla media; fulminazioni inferiori alla media

Il sacro nei paesaggi di Faganello: incontro il 12 giugno al Museo Diocesano Trentino

Giustino, tentativo di predazione da parte di un orso. Ferito lievemente un cane da guardiania

Baricco e Diabolus in Musica inaugurano il trentennale al Rifugio Fuciade in Val di Fassa

Approvato il “Protocollo Sviluppo Trentino”: al via i contributi per sostenere la crescita e la transizione green delle imprese