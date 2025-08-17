Val di Rabbi, biker cade nel torrente Rabbies e muore

Originario di Parma lavorava e viveva in Val di Sole dove era impegnato nel campo immobiliare. A lanciare l’allarme, verso le 16, due passanti che hanno visto il corpo riverso nel fiume. Fino a domenica 17 agosto, ancora senza esito le ricerche di don Flavio Paoli

Val di Rabbi (Trento) – L’uomo stava pedalando da solo lungo la destra orografica del torrente quando, dopo aver probabilmente perso il controllo del mezzo, è caduto nella scarpata che argina il corso d’acqua, battendo verosimilmente la testa e finendo in acqua. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 16.20 da parte di un passante, che ne aveva avvistato il corpo inerme nel torrente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre otto soccorritori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell’incidente insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Il corpo dell’uomo è stato quindi estratto dall’acqua del torrente e portato a riva, dove l’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma dell’uomo è stata traslata in camera mortuaria a Rabbi.

In breve

Ancora senza esito fino a domenica 17 agosto, per le ricerche di don Flavio Paoli, il religioso di 68 anni residente a Nanno, in Val di Non, del quale non si hanno notizie da lunedì 11 agosto 2025. Anche in questi giorni i volontari dei vigili del fuoco di tutto il distretto sono in zona. Durante il giorno ci sono una 15ina di persone, spiega Stefano Tolotti il comandante di Nanno che coordina le operazioni. La sera invece, con il fresco, si rinforzano i ranghi con 40 persone a perlustrare i boschi della zona. Battuti i luoghi non ancora controllati ma anche i posti dove si è già passati. Lunedì 18 ci sarà una riunione, anche con soccorso alpino e Carabinieri per decidere se proseguire o meno con le ricerche.