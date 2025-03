Val di Non, trattore si ribalta: tre feriti soccorsi dall’elicottero

Posted on

La Giunta ha approvato le spese per indennità di presidente e assessori nel 2017 Bolzano – Via libera della Giunta provinciale all’impegno di spesa dell’anno 2017 per quanto riguarda le indennità di carica dell’esecutivo di Palazzo Widmann. Si tratta di un importo suddiviso in tre voci: indennità del presidente della Provincia e degli assessori (725mila […]