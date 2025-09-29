Val di Gresta: 72enne precipita col parapendio, salvato da un albero

Un pilota di parapendio settantaduenne, residente ad Isera, è stato soccorso nel pomeriggio di oggi dopo essere rimasto appeso alla propria vela, fra rocce ed alberi, nella parete inferiore del Monte Biaena (Mori)

Trento – L’uomo era in compagnia di un altro pilota che, non avendolo visto atterrare, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 14. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione a Ronzo, il Località Pra del Lac, dove il velivolo ha provveduto a sbarcare l’equipe sanitaria e caricare invece a bordo uno dei soccorritori di Stazione, prima di dirigersi sul target. Individuata la vela, il tecnico di elisoccorso e il soccorritore sono stati verricellati a monte della stessa, per evitare che i flussi d’aria dell’elicottero aggravassero la situazione.

L’uomo, che risultava illeso, è stato dunque raggiunto e ancorato, mentre altri due soccorritori della Stazione Vallagarina venivano elitrasportati sul posto per provvedere al recupero della vela. L’uomo è stato dunque recuperato tramite verricello insieme al tecnico di elisoccorso ed elitrasportato a Ronzo, mentre i tre soccorritori sono stati raggiunti via terra da un mezzo dei Vigili del Fuoco, con il quale sono a loro volta rientrati.