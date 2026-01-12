Cade per 80 metri in Val di Gares, interviene il Soccorso alpino. Trauma anche a Primiero

Trauma e contusioni per un alpinista sulla cascata Tre per Tre. Elisoccorso trentino anche a San Martino di Castrozza per una caduta in pista

Primiero/Agordo – Un alpinista austriaco di 36 anni è caduto stamattina in Val di Gares, a Canale d’Agordo (Belluno), precipitando per circa 80 metri tra le balze gelate alla base della cascata Tre per Tre. L’uomo si trovava con un compagno e stava preparandosi a scalare quando è scivolato. Due volontari del Soccorso alpino di Belluno, che si trovavano casualmente sul posto, lo hanno raggiunto prestando prime cure. Falco 2 ha sbarcato con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica, che hanno stabilizzato l’infortunato per un sospetto trauma al bacino e altre contusioni. L’uomo è stato imbarellato e trasportato all’ospedale di Treviso. Verso le 12:30 un secondo intervento ha riguardato uno scialpinista di 32 anni di Belluno che si era procurato un trauma alla gamba all’altezza del Filon del Cornor, in Alpago, sempre nel Bellunese. Équipe medica e tecnico di elisoccorso, sbarcati in hovering, hanno immobilizzato l’arto e verricellato a bordo lo sciatore, portato all’ospedale di Belluno.

Elisoccorso a San Martino di Castrozza

Dopo il soccorso sanitario notturno dei giorni scorsi, elicottero trentino nuovamente a San Martino di Castrozza lunedì mattina – con il supporto dei vigili dle fuoco – in seguito ad un incidente in pista. Soccorsi in codice giallo dai sanitari, un 67enne e un 48enne con varie lesioni traumatiche.

In breve