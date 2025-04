Val di Fassa, paura in pista per la caduta di Federica Brignone

E’ accaduto nel gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025. Per lei, fratture di tibia e perone

Trento – E’ quanto riferisce la Fisi, sull’esito degli esami ai quali la campionessa azzurra si è sottoposta all’ospedale di Trento. La campionessa valdostana sarà trasferita alla clinica La Madonnina di Milano, dove saranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico. Ancora da definire la prognosi, ma da quanto emerge l’infortunio potrà comportare diversi mesi di stop.

La caduta in pista

L’oro mondiale in carica e vincitrice della Coppa del Mondo generale, oltre che le Coppe di gigante e di discesa, è uscita a metà della seconda manche sulla pista Mediolanum all’Alpe Lusia, in Valle di Fassa, dopo aver inforcato una porta con un braccio. Dolorante, Federica è stata caricata su un toboga perché non in grado di camminare da sola, troppo forte il dolore. Una beffa per la campionessa italiana che era al termine della stagione. Soccorsa dal personale sanitario trentino, è stata trasportata in elicottero – in codice giallo – al Santa Chiara di Trento insieme al fratello Davide. Sul gradino più alto del podio è arrivata una sorprendente Ilaria Ghisalberti.