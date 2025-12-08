La vittima è Tiziana Marchetti viveva a Sover. È stata trovata a terra

Sover (Trento) – Una donna di 64 è morta in Val di Cembra nell’incendio della sua abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 21 di domenica 7 dicembre. Tiziana Marchetti, pensionata di 64 anni, è stata trovata riversa sul pavimento della cucina, probabilmente intossicata dal fumo sprigionato dal rogo. La donna viveva sola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari (di Sover e Segonzano), i permanenti da Trento, ma anche i Carabinieri di Cavalese che indagano sull’accaduto.