Val Canali, martedì 19 agosto, i funerali di Mattia Debertolis, atteso anche il ministro

Al lavoro a Primiero la macchina organizzativa per l’ultimo saluto a Mattia Debertolis, deceduto per un malore in Cina

Primiero (Trento) – Sono stati fissati per martedì 19 agosto, alle 10:45, i funerali di Mattia Debertolis, atleta della Corsa Orientamento morto in Cina dopo un malore avuto nella gara inaugurale dei World Games dell’8 agosto. La cerimonia funebre si terrà in un’area della Val Canali (Comune di Primiero San Martino di Castrozza), nei pressi di Villa Welsperg (sede del Parco) zona dove vi è un ampio prato con vista sulle montagne e in cui si sono svolti anche i Mondiali Studenteschi di Orienteering, competizione in cui Mattia si laureò campione del mondo Long, poco distante dal rifugio Piereni gestito dalla mamma Erica.

Si prevede una grande partecipazione della comunità locale e dei vertici istituzionali; per questo motivo è stata attivata una Conferenza dei Servizi sul territorio. Sono in corso diverse riunioni di coordinamento per garantire la migliore organizzazione possibile.