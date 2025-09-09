Cade sotto gli occhi del marito durante una passeggiata: recuperata e portata in ospedale

Telve (Trento) – Non sarebbe in pericolo, una donna di 75 anni, rimasta ferita,martedì mattina, dopo essere caduta lungo una strada forestale in val Calamento, nel comune di Telve. La donna, 75 anni, è stata portata al pronto soccorso in elicottero in codice rosso.

L’allarme è scattato poco prima delle 9,30 di martedì: la donna dell’incidente era uscita per una passeggiata in compagnia del marito quando, per cause non ancora note, è ruzzolata dal sentiero che stavano percorrendo. Il marito ha dato immediatamente l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Telve, mentre da Trento si è alzato in volo l’elicottero con a bordo l’équipe di emergenza sanitaria. I soccorritori hanno stabilizzato sul posto la donna prima di portarla al Santa CHiara di Trento.

