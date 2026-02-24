Urzì, alla Camera la seconda lettura della riforma dello statuto del Trentino

‘Conferma la volontà di garantire il i patti assunti dal governo’

Trento/Bolzano – “Ritorna alla Camera per la seconda lettura la riforma dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige. Approderà mercoledì mattina in Commissione Affari Costituzionali dove sarà avviata la procedura prevista che prevede la conferma del grande lavoro di sintesi svolto in sede di trattativa tra lo Stato e l’autonomia locale convalidata dal voto conforme sia della Camera che del Senato in prima lettura”. Lo ha dichiarato il deputato Alessandro Urzì, relatore alla Camera della riforma dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige.

“È un passaggio – ha proseguito – che conferma ancora una volta la volontà di garantire il rispetto dei patti assunti dal governo Meloni. Fratelli D’Italia ha svolto sino ad ora la funzione di garante permettendo il mantenimento di tutti gli impegni e anche le scadenze. Si può prevedere che il testo possa essere trasmesso all’aula della Camera già nelle prossime settimane. Manterrò sul provvedimento la mia funzione di relatore di maggioranza”.