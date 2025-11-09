E’ avvenuto all’alba ad Arco. Il ragazzo, trasportato d’urgenza al Santa Chiara di Trento

Stava uscendo con alcuni amici da un locale notturno di Arco e mentre procedeva lungo la strada provinciale 118 per raggiungere la macchina parcheggiata poco distante e rientrare a casa, un ragazzo di 17 anni è stato urtato da un’auto condotta da un uomo del posto

Arco (Trento) – E’ successo poco dopo le 4.30 di domenica 9 novembre. Una ferita profonda per il giovane, provocata con lo specchietto della macchina dell’investitore, che ha richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario. La gravità del ferito ha reso necessario l’intervento dell’elicottero sanitario per il trasporto del ragazzo in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione e i medici prevedono le dimissioni già in giornata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono in corso accertamenti per stabilire le responsabilità del sinistro.

In breve

Bolzano, due giovani alpinisti ungheresi sono stati tratti in salvo sabato sera sulla Cima Libera, a 3.350 metri di quota al confine tra Italia e Austria, dopo essersi persi nel buio e nella neve. La coppia aveva scalato la vetta partendo dalla valle dello Stubai, in territorio austriaco, con l’intenzione di raggiungere il rifugio Gino Biasi al Bicchiere. Tuttavia, le condizioni proibitive – neve, oscurità e temperature di meno 4 gradi – li hanno disorientati, costringendoli a lanciare l’allarme poco dopo le 18. Il soccorso alpino di Ridanna è intervenuto immediatamente con l’elicottero Pelikan 1, individuando i due escursionisti in stato di ipotermia ma fortunatamente senza lesioni.

Belluno, a Tambre, cade per 50 metri sul sentiero di Col Indes. Un 76enne in comitiva è ruzzolato e ci è voluto l’intervento dell’elicottero del Suem 118 per il trasporto all’ospedale di Belluno.