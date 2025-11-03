L’abete centenario che illuminerà piazza Duomo

Il trasporto è stato complicato dalle dimensioni dell’albero, che sarà addobbato con 24 mila luci

a led bianche e sfere dorate. Domani alle Albere sarà collocato anche l’abete rosso di 10 metri

Trento – È arrivato lunedì sera dal Monte Bondone, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, l’abete bianco che da sabato 22 novembre, giorno dell’inaugurazione di “Trento, città del Natale”, con i suoi sedici metri di altezza illuminerà piazza Duomo durante le festività. A complicare il trasporto, sono state le dimensioni del grande abete, il cui volume ha reso difficoltoso il passaggio sotto alcuni semafori sospesi in località Sopramonte e nella zona del Bus de Vela.

Nei prossimi giorni, l’albero sarà addobbato con circa 24 mila luci a led bianco caldo e sfere di colore oro metallizzato. L’abete, che ha circa cento anni e si trovava all’imbocco della stradina che va verso le ex colonie di Candriai, è stato scelto dall’Azienda Forestale in quanto il taglio permette di illuminare meglio il bordo della strada, garantendo così una maggiore sicurezza a chi la deve percorrere. Il secondo albero, un abete rosso di dieci metri scelto per le stesse ragioni, troverà casa domani nel quartiere delle Albere, in piazza delle Donne lavoratrici, e sarà addobbato con luci a led bianco. Al termine delle festività, in un’ottica di economia circolare, i due abeti saranno trasformati in legna da ardere, destinata ai censiti del Monte Bondone.