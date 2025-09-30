Università Terza Età a Primiero, iscrizioni dal 7 al 13 ottobre 2025

La Comunità di Primiero, in collaborazione con la Fondazione Franco Demarchi, organizza anche per l’anno accademico 2025/2026 l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile.

Primiero (Trento) – Le iscrizioni saranno aperte dal 7 al 13 ottobre 2025 , presso la segreteria di Spazio Argento , dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Il programma prevede: corsi culturali , che si terranno presso l’Oratorio di Pieve ogni mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a partire dal 22 ottobre 2025.

Attività motoria , organizzata presso la palestra della scuola elementare di Tonadico ogni martedì, a partire dal 4 novembre 2025. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Spazio Argento presso la Comunità di Primiero, telefono 0439/64643.

In breve

Elisoccorso nel Vanoi martedì pomeriggio. L’equipe medica è intervenuta a Caoria nel Vanoi, verso le 15, per una grave reazione allergica in seguito ad una puntura di una vespa. Sul posto anche i sanitari di zona e i vigili del fuoco per il supporto all’eliambulanza. Lunedì l’elisoccorso era arrivato anche in zona Coldosé per un incidente in quad.