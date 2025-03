UniTrento, laurea in Gestione Aziendale part-time da remoto a Primiero: presentazione dei corsi il 17 marzo

Il corso sarà presentato a Primiero il prossimo 17 marzo 2025, alle ore 20, presso la Sala Luigi Negrelli della Comunità. E’ un percorso part-time, attivato in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento

Primiero (Trento) – Il progetto, è pensato appositamente per chi lavora e vuole acquisire nuove competenze. Le lezioni si terranno in collegamento con l’Università di Trento, nel tardo pomeriggio e in serata, per agevolare la partecipazione di chi ha impegni lavorativi durante il giorno. Gli studenti saranno seguiti da un tutor dedicato, che li accompagnerà nel loro percorso di apprendimento.

Il percorso di studi

Il corso ha una durata di quattro anni e rilascia una laurea triennale (180 CFU) in Gestione Aziendale. Competenze manageriali: Il programma fornisce solide conoscenze e competenze in ambito organizzativo, finanziario e amministrativo, utili per lavorare in aziende pubbliche e private.

Opportunità di crescita

La laurea in Gestione Aziendale rappresenta un’opportunità di crescita professionale per chi desidera avanzare nella propria carriera o acquisire nuove competenze per affrontare le sfide del mondo del lavoro. Il corso è unico in Italia, e vanta una consolidata storia.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni sul corso di laurea, è possibile contattare:

Prof. Pier Luigi Novi Inverardi (pierluigi.noviinverardi@unitn.it) Tutor locale: Alessia Daprà (alessia.dapra@unitn.it)

È inoltre possibile visitare il sito web del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento: www.economia.unitn.it