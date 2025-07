“Un’anima per l’Europa, un progetto per la pace”

“Nel contesto – spiegano i Focolari che organizzano l’iniziativa – così inquietante che stiamo vivendo a livello europeo e globale, mentre anche dal mondo della laicità emerge una ricerca di trascendenza, una ricerca di fonti spirituali che possano aprire alla speranza, vorremmo far memoria e attualizzare quella luce scaturita a Tonadico, nell’immediato dopoguerra, il 16 luglio 1949”

Primiero (Trento) – Il 16 luglio è un giorno significativo per il Movimento dei Focolari. Ricorre infatti l’anniversario del Patto di unità fra Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari e Igino Giordani (nella foto), da lei considerato co-fondatore del Movimento. Era il 16 luglio 1949.

Il programma

Alle ore 11, la giornata si aprirà con una celebrazione eucaristica alla Chiesa di S. Antonio (Monastero Clarisse Primiero), luogo storico del “Patto”. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 presso la sala Negrelli della Comunità di Primiero la riflessione sui temi di stretta attualità. Sarà collegata l‘Aula Magna dell’ ENAIP di Transacqua. Un luogo particolarmente significativo, perché prima dell’avvio dell’attuale scuola, fu riferimento logistico importante negli anni 1950-59 quando, in seguito all’esperienza del ’49, furono attirate nella Valle del Primiero, in un crescendo, persone di ogni età e categoria dando vita alle cosiddette Mariapoli (città di Maria).

Paradiso ’49

Il “patto di unità”, fu un singolare accordo tra una giovane trentina, Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e Igino Giordani, parlamentare attento ai valori fondanti dell’umanità. Dare uno sguardo in profondità in quell’esperienza di alta spiritualità che ha preso il nome di Paradiso ’49, per riscoprirvi “il codice genetico” del progetto di pace entrato ben presto in atto a dimensione europea e mondiale, è l’intento in cui si avventurerà l’intervento della giornalista Carla Cotignoli.

Mentre Alberto Lo Presti, politologo, professore all’università Lumsa di Roma, traccerà il disegno di pace e unità iscritto nel sogno di quell’Europa dall’Atlantico agli Urali già preconizzato da Papa Wojtyla e intuito dai padri e madri protettori e pionieri dell’Europa unita, a fronte dell’attuale minaccia di “frantumazione e conseguente perdita di centralità in qualsiasi scelta internazionale” come viene rilevato ripetutamente dagli organi di stampa.

L’Europa e il suo futuro

Un sogno che, tra le molte iniziative in atto in Europa, ha mosso Chiara Lubich e fondatori e responsabili di movimenti cristiani, cattolici e di molte altre tradizioni, a dar vita ad una rete ecumenica di fraternità dal titolo “Insieme per l’Europa” che si estende dall’Atlantico agli Urali con l’obiettivo di dare un’Anima all’Europa per una sua rinascita. Lo spirito di “Insieme per l’Europa” è in qualche modo tributario di quel “Patto del ‘49”. Ne traccerà il filo d’oro, Maria Wienken, tedesca, testimone degli inizi e collaboratrice negli sviluppi sino ad oggi.

Il messaggio

Ecco qui sotto il messaggio che la Presidente dei Focolari, Margaret Karram, ha indirizzato, per questa ricorrenza, a tutti gli appartenenti al Movimento dei Focolari nel mondo.