Le anticipazioni dell’ultima puntata di mercoledì 18 febbraio su Canale 5 dopo le 21.30

L’ultima puntata della serie “Una nuova vita” andrà in onda mercoledì 18 febbraio verso le 21.30, dopo ottimi risultati e ascolti nelle scorse settimane. Scopriamo tutte le anticipazioni del finale della serie

Anna Valle in Una nuova vita (ph Mediaset)

NordEst – L’ultima puntata di Una nuova vita, la nuova serie con protagonista Anna Valle, sarà in onda mercoledì 18 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Di seguito, le anticipazioni del finale di Una nuova vita. Umberto viene arrestato con l’accusa di omicidio, ma sarà davvero lui l’assassino? Un testimone lo incastra, ma Vittoria non è convinta che quella sia la verità.

Nel finale di stagione della fiction con Anna Valle, Daniele Pecci, Alessandro Tersigni e Kaspar Capparoni, tutte le domande troveranno una risposta. Nell’episodio finale della serie con Anna Valle, il colpo di scena appunto. Umberto, personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, viene portato in carcere. Contro di lui l’accusa di omicidio. Le parole di un testimone, infatti, sembrano non lasciargli scampo. Marco Premoli – interpretato da Daniele Pecci – è certo di avere tra le mani il vero colpevole e che il caso sia ormai chiuso. Vittoria Greco – interpretata da Anna Valle – tuttavia sente che ancora c’è qualche tassello mancante. È convinta che non sia questa la verità.

Nell’ultima puntata di Una nuova vita, poi, Asia Premoli – interpreta da Anna Godina – continua ad avere delle visioni di un luogo nel bosco che, tuttavia, non riesce a riconoscere. Sospetta che quelle immagini che albergano nella sua mente, possano essere legate in qualche modo al ricordo della sua vera mamma. Vittoria non intende starsene a guardare e decide di aiutare Asia a trovare quel luogo che la tormenta. Impegnandosi insieme in questa ricerca riusciranno a risolvere il mistero delle origini di Asia.

