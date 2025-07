Un ristorante e un campeggio nel mirino dei Nas: sanzioni per 3mila euro in Trentino

Cibi scaduti e irregolarità: per mancata indicazione degli allergeni

Trento – I NAS di Trento hanno sanzionato per mille euro un ristorante cinese in Val di Non per varie carenze igienico-sanitarie. In particolare per la mancanza dell’indicazione degli allergeni nei menù, la scarsa pulizia di cucina e sala e l’uso di bidoni dei rifiuti e congelatori non idonei.

Sanzionato per 2mila euro anche un campeggio in provincia. Anche qui per la mancanza dell’indicazioni degli allergeni e per la presenza di numerosi alimenti altamente deperibili scaduti.

