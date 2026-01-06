Dopo due anni di attesa, riapre ufficialmente la pista interna dello stadio del ghiaccio in località Miola

Riaperto lo Stadio in località Miola dopo 2 anni di lavori. Fugatti: “Una promessa mantenuta”. Parte invece il conto alla rovescia per l’inizio della Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la cui cerimonia di apertura è prevista il prossimo 6 febbraio

Miola di Pinè (Trento) – Dopo due anni di attesa, riapre ufficialmente la pista interna dello stadio del ghiaccio in località Miola di Baselga di Pinè. Conclusi i lavori dei lotti 1b e 2, la struttura è infatti tornata ad accogliere gli allenamenti degli atleti delle tante società sportive che gravitano sul territorio. Ad inaugurare la pista del ghiaccio sono stati i giovani atleti della società Artistico Ghiaccio Piné, che hanno ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di lunedì alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del sindaco di Baselga di Piné, Alessandro Santuari, il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, e il consigliere provinciale, Walter Kaswalder.

“Oggi possiamo parlare di una promessa mantenuta. Quando su Baselga di Pinè si chiuse la partita delle Olimpiadi c’erano molte perplessità su quello che poi si sarebbe realmente fatto. Questa è la conclusione del primo lotto dello Stadio del ghiaccio, ma l’obiettivo finale rimane quello di investire tutti i 29,5 milioni di euro sulla struttura, per arrivare pronti alle Olimpiadi giovanili del 2028, quando Baselga di Pinè sarà una location olimpica a pieno titolo”, ha dichiarato il presidente Fugatti poco prima del taglio del nastro.

