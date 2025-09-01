Un caffè con il sindaco di Trento, Franco Ianeselli: le date

Dal 12 settembre al 28 novembre, dalle 7 alle 9, il primo cittadino incontrerà le persone che desiderano esprimere le proprie idee sulla città in uno spazio informale di dialogo

Franco Ianeselli, sindaco di Trento

Trento – Un nuovo spazio di dialogo vicino ai cittadini. Questo vuol essere “Un caffè con il sindaco”, l’appuntamento settimanale che Franco Ianeselli dedicherà dal 12 settembre, il venerdì mattina, a chi ha bisogno di un incontro vis a vis per sottoporre un problema, per suggerire una soluzione, per segnalare un disservizio o anche solo per scambiare qualche idea sulla città. Volutamente questo spazio di dialogo, che si aggiunge ai consueti appuntamenti a Palazzo Geremia, sarà itinerante per raggiungere tutte le circoscrizioni e sarà ospitato in un luogo informale, ovvero in un bar di quartiere, dove i cittadini si fermano abitualmente per prendere il caffè. L’appuntamento sarà la mattina presto, a partire dalle 7 e fino alle 9, per dar modo di partecipare anche a chi poi deve andare al lavoro o a portare a scuola i figli.

Tutte le date

La prima data da segnare in agenda sarà quella di Ravina venerdì 12 settembre al Sun7 Cafè, a cui seguiranno quella del 19 settembre a Sardagna, nella sala circoscrizionale, e il 26 settembre sul Bondone, al bar gelateria Fogarolli. E ancora, il primo cittadino sarà presente al bar Savoia di Gardolo il 3 ottobre e a Villazzano, al bar pizzerie J&J, il 10 ottobre, mentre venerdì 17 ottobre l’appuntamento sarà al bar Salè di Povo. Venerdì 24 ottobre sarà il bar Dolce Cuore di Mattarello a ospitare il caffè con il sindaco e, a seguire, il 31 ottobre il bar Il Panino nella Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara. Il “tour” del sindaco si concluderà nel mese di novembre. Venerdì 7 sarà la volta del bar Botanical 36 in centro storico e il 14 novembre del bar Archibugio a Meano.

Gli ultimi due incontri sono in programma venerdì 21 novembre al Caffè Cadorin, nella circoscrizione Oltrefersina, e venerdì 28 novembre al bar Be Place nella circoscrizione Argentario. Agli incontri saranno presenti anche i Presidenti delle Circoscrizioni. Per maggiori informazioni o per comunicare la propria presenza, è possibile chiamare il numero 0461.884216.