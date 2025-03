Ulss Dolomiti e APSS di Trento: prosegue la collaborazione, in arrivo nuove sinergie (I DATI)

Nell’incontro tra le due direzioni si è fatto un bilancio della convenzione prospettando ulteriori sviluppi

NordEst – Nei giorni scorsi all’ospedale di Feltre, si è svolto un incontro tra i direttori generali, i direttori sanitari e i direttori del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS Dolomiti e dell’APSS di Trento. L’incontro ha avuto come obiettivo il bilancio sulla convenzione esistente tra le due Aziende Sanitarie per l’assistenza sanitaria ai residenti nella Comunità di Primiero e lo studio di nuovi ambiti di collaborazione.

“Un legame forte, quello tra le due Aziende – spiega una nota di Ulss Dolomiti – accomunate dal comune obiettivo di assicurare soluzioni innovative per la sanità in zone montane con un forte legame con le Comunità in cui sono inserite e con la medesima complessità di gestione legata alle caratteristiche tipiche dei territori. Durante il meeting sono stati esaminati i risultati ottenuti grazie alla convenzione voluta e sollecita dalla Comunità di Primiero, nonché le possibili evoluzioni della stessa, con l’intento di ottimizzare ulteriormente i servizi offerti e migliorare l’efficienza nell’assistenza ai residenti trentini”.

I temi al centro del confronto

Al centro dell’attenzione, anche temi di interesse comune, come l’organizzazione dell’assistenza territoriale, sviluppi per la formazione in ambito di sicurezza alimentare e possibili sinergie anche legate alle opportunità create dall’Università di Medicina a Trento. Infine, c’è stato uno scambio di buone pratiche sull’organizzazione e sulla gestione dell’assistenza sanitaria in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 che vede impegnate in diverse competizioni le due aziende.

Alcuni dati

La convenzione in essere, in scadenza nel 2025, prevede l’assistenza specialistica nel poliambulatorio di Tonadico e all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, l’assistenza ospedaliera nelle strutture dell’ulss Dolomiti dei residenti a Primiero con le medesime caratteristiche dei residenti in provincia di Belluno, l’integrazione per le dimissioni protette e la visibilità dei referti tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il problema delle cartelle cliniche

Proprio per quanto riguarda le cartelle cliniche e la condivisioni tra le due realtà sanitarie (Trento – Belluno), la Comunità di Primiero sollecita da tempo una soluzione tecnica. Ma ad oggi – secondo medici di base, sanitari e addetti del 118 -, persistono ancora problemi nella lettura dei rispettivi dati. Tradotto concretamente, un medico di base a Primiero, fatica ancora a consultare una cartella clinica di Feltre.

Le prestazioni sanitarie

Nel 2024, le prestazioni ambulatoriali erogate ai residenti del Primiero sono state circa 24.500. Gli accessi di specialisti dell’Ulss Dolomiti nel poliambulatorio di Tonadico sono stati 415, con 10 specialità e 33 professionisti a turni per un totale di oltre 2 mila ore di attività.

All’ospedale San Lorenzo, invece, sono stati effettuati accessi di otorinolaringoiatria. I ricoveri nelle strutture Ulss Dolomiti di residenti nel Primiero sono stati oltre 700, gli accessi in pronto soccorso oltre 2.400, in crescita rispetto agli anni precedenti ma in linea con il trend aziendale. 10 pazienti del Primiero sono stati seguiti in hospice a Feltre, in integrazione con le cure palliative. Circa 300 sono i pazienti per cui è stata attivata la dimissione protetta dall’ospedale di Feltre di concerto con i servizi territoriali del Primiero.

Soddisfatti Ferro e Dal Ben

“Questo incontro rappresenta un’importante occasione di ulteriore consolidamento delle nostre collaborazioni con l’APSS di Trento, che da anni si traduce in un beneficio concreto per i residenti del Primiero. Le sfide future, come quelle legate agli eventi olimpici e quella dello sviluppo di soluzioni innovative per la sanità di montagna con lo sviluppo di professionalità specifiche, potranno essere oggetto di ulteriori collaborazioni e scambi per garantire ai cittadini una sanità sempre più vicina e pronta a rispondere alle esigenze del territorio montano. Siamo entusiasti dei risultati finora raggiunti e continueremo a sviluppare nuovi ambiti di collaborazione” commenta il commissario dell’Ulss Dolomiti Giuseppe Dal Ben.

Il direttore generale di Apss, Antonio Ferro, nel ringraziare l’Ulss Dolomiti per il servizio che svolge nei confronti dei cittadini del Primiero ha sottolineato: “Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e aperti a nuovi sviluppi che, in vista del passaggio della nostra azienda sanitaria alla nuova Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, potrebbero portare a un coinvolgimento di alcune specialità dell’ospedale di Feltre nella rete formativa nonché in programmi di prevenzione e promozione della salute”.