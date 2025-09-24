Uci, mondiali strada e pista di ciclismo 2031 al Trentino, manca solo il via libera ufficiale

Mondiali di ciclismo 2031, il Trentino ha presentato la propria candidatura. Mercoledì mattina, nel corso del Management Committee dell’UCI svoltasi a Kigali, la capitale del Ruanda dove sono in corso i Campionati mondiali di ciclismo su strada. “Il Trentino è pronto per ospitare il “Super Mondiale” di ciclismo del 2031 – ha dichiarato il presidente Fugatti – abbiamo presentato un dossier di qualità che nasce da lontano e vuole coinvolgere gran parte della provincia”

(ph UCI)

NordEst – Il supermondiale di ciclismo del 2031, strada e pista insieme, sta per essere assegnato al Trentino. A Kigali, in Ruanda, si e’ svolta la riunione del direttivo Uci, la federazione internazionale, da dove è trapelata la scelta. Per la parte su pista la candidatura del Trentino si avvarrà del velodromo di Spresiano, in Veneto (provincia di Treviso), la cui costruzione è in via di completamento.

Delegazione trentina in Ruanda

Il Trentino ha presentato la propria candidatura. Mercoledì mattina, nel corso del Management Committee dell’UCI svoltasi a Kigali, la capitale del Ruanda dove sono in corso i Campionati mondiali di ciclismo su strada, la delegazione trentina composta dal presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, dal direttore generale della Provincia Raffaele De Col, dall’ex dirigente Sergio Bettotti e dai i vertici di Trentino Marketing rappresentati dal presidente Giovanni Battaiola e dall’amministratore delegato Maurizio Rossini e dal consigliere Luciano Rizzi, ha presentato ufficialmente la candidatura del Trentino per ospitare i Mondiali di ciclismo nel 2031.