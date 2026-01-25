Manchester, uccisa la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto omicida

La 45enne, originaria di Musestre di Roncade, è stata trovata senza vita lunedì nella sua abitazione. Da 10 anni viveva in Inghilterra

NordEst – Una donna italiana, Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade (Treviso) e residente in Gran Bretagna da dieci anni, è stata soffocata nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Manchester. La polizia ha arrestato il presunto omicida, James Morton, 33 anni, residente nello stesso quartiere della donna. Morton era già stato condannato per aver ucciso, nove anni fa, la sua ragazza di 16 anni durante un rapporto sessuale estremo. Giovedì si è svolta l’udienza di convalida e domani l’uomo dovrà comparire davanti alla Crown Court. Le autorità hanno aperto due canali per raccogliere informazioni dalla popolazione, uno telefonico e uno telematico.

La tragica notizia è giunta martedì pomeriggio tramite una telefonata alla madre di Gloria, Daniela. A Manchester si trova l’ex marito della donna, mentre il legale Gabriele Annì è in contatto con i detective e con la Farnesina per seguire il caso. Gloria De Lazzari aveva vissuto in Puglia dopo un primo matrimonio, poi si era trasferita in Gran Bretagna, dove si era risposata e lavorava come rider.