Ubriaco al volante in Valsugana, inseguito per 6 km: in auto anche munizioni

Fermato dai Carabinieri di Roncegno e Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – I Carabinieri della Stazione di Roncegno, supportati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana, sono intervenuti sulla SS47 all’altezza di Ospedaletto in direzione Trento, per una segnalazione di un’autovettura che procedeva a zig zag, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. Dopo aver raggiunto in pochi minuti l’autovettura oggetto della segnalazione – comunica una nota dell’Arma – i militari hanno intimato l’alt attivando i segnali acustici e luminosi e ponendosi quindi all’inseguimento del veicolo, terminato soltanto dopo circa 6 km, grazie all’intervento di una seconda pattuglia che è riuscita a chiudere la strada con una manovra di emergenza, impedendo all’auto in fuga di proseguire la marcia.

Avvicinatisi per controllarne il conducente, poi identificato in un 40enneresidente in Alta Valsugana, i Carabinieri hanno avvertito un forte odore di alcool proveniente dall’abitacolo ed hanno quindi sottoposto l’uomo all’alcoltest, che è risultato positivo con un valore di ben 2,15 g/l, per il quale il codice della strada prevede il ritiro immediato della patente ed il sequestro del veicolo per la confisca.

La successiva ispezione dell’autovettura ha consentito ai Carabinieri di rinvenire una cartucciera con 23 munizioni per fucile, in assenza di una valida autorizzazione al trasporto, che è stata posta sotto sequestro. Al termine degli accertamenti, il 40enne è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol, detenzione abusiva di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.