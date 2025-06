Uber arriva in Trentino-Alto Adige, a breve la app per aderire

Nel 2024 Uber ha registrato in Regione un aumento del 143%

Trento/Bolzano – Prosegue il piano di espansione di Uber in tutta Italia con il debutto del servizio in Trentino Alto Adige. I servizi Uber Black e Van sono disponibili in tutta la regione, offrendo una nuova soluzione di mobilità a cittadini e turisti. Il servizio è aperto a tutti gli operatori del trasporto pubblico non di linea regionali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di mobilità sempre più completa e accessibile per cittadini e turisti. Dopo aver consolidato la sua presenza in 14 regioni italiane – comunica una nota – Uber sceglie di approdare in Trentino-Alto Adige. Una scelta strategica, supportata dai numeri: nel 2024 la regione ha registrato un record storico con oltre 19,6 milioni di pernottamenti con un incremento del 2,9% di presenze nel settore alberghiero rispetto al 2023 e una presenza del 56,1% di italiani. Inoltre, nel 2024 Uber ha registrato in Regione un aumento del 143% nelle aperture dell’app rispetto all’anno precedente, dato che evidenzia una forte richiesta del servizio.

A breve, l’app sarà disponibile agli operatori taxi che vorranno aderire. “Siamo entusiasti di arrivare in Trentino Alto Adige, una regione unica nel suo genere, che unisce innovazione e qualità della vita, natura e accoglienza.”, ha dichiarato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia. “Qui la mobilità non è solo una necessità, è parte dell’esperienza del territorio: dagli spostamenti quotidiani dei cittadini al viaggio di chi sceglie di venire a conoscere queste montagne e vallate da vicino. Siamo pronti a collaborare con gli operatori locali per contribuire, insieme, a un modello di trasporto ancora più efficiente, sostenibile e davvero a misura di Trentino-Alto Adige.”. La forte crescita delle richieste di servizio tramite app – oltre 20.000 aperture solo a Trento nel 2024, con un incremento del 120% rispetto all’anno precedente – conferma la vocazione turistica e dinamica della città. L’arrivo di Uber rappresenta un’opportunità in più per cittadini e visitatori, in un’ottica di mobilità moderna, integrata e accessibile.