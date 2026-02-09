Turista scomparsa due volte in Gardena, morta per assideramento

Effettuata l’autopsia sulla salma della turista tedesca trovata il 31 gennaio

Bolzano – E’ morta per un arresto cardio-respiratorio, verosimilmente conseguente ad assideramento, la turista tedesca di 64 anni, trovata morta il 31 gennaio scorso in val Gardena, dopo essere scomparsa per ben due volte. Lo comunica la Procura di Bolzano in riferimento all’esito dell’autopsia.

“Peraltro, l’assenza di lesioni riferibili a terzi da porre in nesso causale con la morte, o ad azione di difesa/colluttazione, permette di ricondurre l’evento a una natura accidentale. La dinamica dell’evento potrà in ogni caso essere più compiutamente valutata anche all’esito delle indagini tossicologiche, atte a stabilire l’eventuale stato di alterazione psico-fisica del soggetto”, prosegue la nota. La Procura indaga comunque contro ignoti per violazione dell’articolo 591 del codice penale, che riguarda l’ipotesi di reato di abbandono di incapaci.

Gli inquirenti vogliono escludere responsabilità di persone che eventualmente avrebbero dovuto custodire la donna. La donna si trovava in val Gardena in villeggiatura con altre persone. La prima volta è scomparsa pochi giorni prima, ma è stata ritrovata illesa dai vigli del fuoco in un bosco dopo una notte passata a -10 gradi. Poco dopo aveva fatto nuovamente perdere le sue tracce. La sua salma è stata poi trovata, poco lontano dall’ufficio postale di Santa Cristina.

In breve

Bressanone, i Carabinieri della Stazione di Naz-Sciaves hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi all’interno dell’ospedale di Bressanone. L’intervento è scattato intorno alle 17:30 presso il Pronto Soccorso, su segnalazione del personale sanitario allertato dall’atteggiamento sospetto dell’uomo. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno rinvenuto e sequestrato un taglierino con lama di 10 centimetri occultato nello zaino dell’uomo. Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone ha ribadito la centralità della sicurezza nei presidi sanitari, definendo la protezione di medici e infermieri una “priorità assoluta” e sottolineando come la sinergia tra ospedale e Carabinieri abbia permesso di disarmare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare.