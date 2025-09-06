Turista polacca muore in bicicletta sul lago di Garda

Il Trentino registra un altro incidente mortale in bicicletta.. E’ finita contro un muro durante una discesa tra Nago e Torbole. È morto in questi giorni anche l’87enne di Borghetto coinvolto in uno scontro tra bici. Lunga serie di incidenti mortali e di episodi di cronaca anche in Veneto

NordEst – Una turista polacca di 52 anni ha perso la vita in un incidente con la bicicletta sul versante trentino del lago di Garda. L’incidente si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, su una discesa tra Nago e Torbole, nei pressi di Belvedere. La donna era in compagnia di amici, quando in una curva ha perso il controllo della bicicletta ed è finita contro un muro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riva del Garda e l’elisoccorso con il medico d’urgenza, che dopo lunghi tentativi di rianimazione ha dovuto costatare il decesso della turista.

In questi giorni, è deceduto dopo giorni di agonia all’ospedale Santa Chiara di Trento un uomo di 87enne, coinvolto domenica scorsa in uno scontro tra ciclisti sulla ciclabile a Borghetto. La vittima è Valentino Piamarta, deceduto all’ospedale di Trento dove era stato ricoverato.

In breve

Tragedia in Alaska, muore cadendo in un crepaccio il geologo e ricercatore del Bo Riccardo Pozzobon. Il ricercatore del Bo, 40 anni, faceva parte di una spedizione scientifica sul ghiacciaio Mendenh. Lavorava con l’Esa e aveva formato anche astronauti come Luca Parmitano.

Violentata in spiaggia a Durazzo: vittima una ragazza veneta di 18 anni. La giovane, originaria della provincia di Venezia, ha denunciato il grave episodio alle autorità locali. Arrestato un 26enne del posto.

Treviso, incidente mortale a San Fior: muore motociclista di 31 anni. Lo scontro con un’auto lungo la Statale 13. Per Luca Pagotto non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente della vettura coinvolta.

Verona, auto si schianta contro un camion fermo sulla piazzola di sosta sulla A4: muore una 22enne. L’incidente tra Verona Est e Verona Sud. Ferito il conducente della vettura, un 25enne di Pisa. Aveva appena 22 anni Elisa Noventa, la giovane originaria di Rezzato (Brescia) ma residente da tempo a Pisa, che ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 22 l’auto sulla quale viaggiava la ragazza si è scontrata con un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Alla guida c’era un 25enne pisano, rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice giallo.

Treviso, tragedia nel fiume Sile: 23enne annega tentando di recuperare una palla. A perdere la vita di Shayan Raha Muhammad, 22 anni, richiedente asilo di origine pakistana. Inutili i soccorsi: il corpo recuperato dai vigili del fuoco in via Toniolo.