Turista malese dispersa in Alta Pusteria, ritrovata morta

Bee Ling aveva mandato due messaggi all’amica rimasta al rifugio

Bolzano/Belluno – Si è conclusa in tragedia l’escursione di Bee Ling, turista malese di 60 anni, verso la Croda del Becco, in Alta Pusteria vicino al lago di Braies. Nel pomeriggio di giovedì è scattato l’allarme e il Nucleo Cinofilo della Guardia di Finanza Val Pusteria, le squadre del Soccorso Alpino dell’Alta Pusteria e San Vigilio, coordinate da quella di Cortina si sono messi subito alla ricerca, con due elicotteri e i droni con termo camere in supporto per proseguire le ricerche anche nella notte.

Alla ricerca hanno preso parte anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Alle prime luci sono ripresi i sorvoli e il corpo di Bee Ling è stato ritrovato nelle vicinanze del sentiero che conduce dal Rifugio Biella verso la sommità della Croda del Becco, forse il tratto più impegnativo di un percorso con un buon dislivello. Restano da accertare le cause della morte di Bee Ling che, secondo i media locali, nel pomeriggio aveva mandato due messaggi all’amica che era rimasta ad aspettarla in rifugio, segnalando di essersi persa.

“Determinante è stato il posizionamento del cellulare ricevuto dal gestore di telefonia mobile, che ha permesso di circoscrivere la zona di ricerca. In quel punto si è quindi diretto l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, che è riuscito a individuare il corpo senza vita – spiega il Soccorso Alpino -. Dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese, la donna era arrivata sulle ripide placche lisce, precipitando per un centinaio di metri e finendo all’interno di una fessura”. La salma è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina.

In breve

I Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, a conclusione di un’attività investigativa iniziata nel 2022, hanno restituito alle Ambasciate di Grecia, Egitto e del Regno di Giordania numerosi reperti archeologici appartenenti alle antiche culture di quei Paesi. I beni archeologici, composti da vasellame in terracotta finemente decorato e da un intero corredo fittile tra unguentari e varie anforette, riconducibile al maestoso sito nabateo di Petra in Giordania, sono stati sequestrati nell’abitazione di un privato cittadino della provincia di Trento. Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta dal cittadino circa l’effrazione e il furto subìto nella sua abitazione – comunica l’Arma – hanno permesso ai Carabinieri Tpc di focalizzare la propria attenzione su questo materiale archeologico che si trovava esposto in casa come soprammobile, privo di documentazione che potesse attestare il loro lecito possesso. Il Tribunale di Trento, accogliendo l’istanza dei Carabinieri Tpc, ha emesso un provvedimento di restituzione in favore degli Stati aventi diritto non rilevando alcuna responsabilità penale a carico del cittadino trentino, risultato fattivamente collaborativo, nei cui confronti i manufatti erano stati in precedenza sequestrati. Sempre nell’ambito dell’attività investigativa, era infatti emersa la sua buona fede in relazione al possesso di quel materiale che risultava essere stato ereditato del defunto padre, un noto medico e letterato della zona il quale, nel corso dei suoi viaggi e per passione personale, aveva collezionato in giro per il mondo questi “souvenir non convenzionali”, sottraendoli di fatto al patrimonio culturale di quegli Stati e alla pubblica fruizione.