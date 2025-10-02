Turismo trentino, dati positivi per l’estate 2025. Attesa per l’appuntamento olimpico

L’assessore Failoni al Tavolo azzurro: “Comparto attento alla conservazione dell’ambiente: è il nostro biglietto da visita”. I numeri appaiono in crescita, con qualche rallentamento ad agosto causato dal maltempo. L’avvio di stagione è stato particolarmente positivo: nella seconda metà di giugno l’occupazione media a livello provinciale è risultata in aumento del 10%, a luglio del 3%. Agosto ha invece segnato una lieve flessione (meno 1%)

Tavolo Azzurro – Assessore Failoni

Trento – È un bilancio positivo quello tracciato oggi nell’ambito del Tavolo azzurro, il momento di confronto tra categorie economiche convocato per la prima volta dall’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni assieme ai presidenti delle Apt del Trentino. All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il dirigente generale Romano Stanchina, il direttore operativo di Trentino Marketing Paolo Pozzi e Giulia Dalla Palma, head of A.T.A. & Destination Development di Trentino Marketing. Dai dati del sistema Hbenchmark, che aggrega in tempo reale le informazioni provenienti dai software gestionali delle strutture ricettive, emerge una crescita complessiva delle presenze estive pari al 2% rispetto al 2024. La componente internazionale si conferma trainante (più 8%), mentre quella italiana si mantiene sostanzialmente sugli stessi valori.

“Il turismo rappresenta per il Trentino un’opportunità per la conservazione dell’ambiente, che va conservato e valorizzato perché rappresenta per noi anche un biglietto da visita fondamentale” sono state le parole dell’assessore Failoni, che ha evidenziato come i dati presentati non siano semplici statistiche, ma fotografie reali, che permettono agli operatori di lavorare con consapevolezza. “Siamo chiamati a garantire un rapporto qualità-prezzo corretto, potenziare la mobilità estiva nelle località turistiche e prepararci a una fase delicata come quella delle Olimpiadi. L’obiettivo è consolidare la forza del nostro territorio e guardare con fiducia alle prossime sfide, a partire dai Mondiali di ciclismo del 2031, che rappresentano un evento non solo sportivo ma anche turistico di grande portata. Intanto prosegue il lavoro di riforma della legge sulla ricettività, che vogliamo portare in aula entro la fine del prossimo anno”.

I numeri dell’estate 2025

Guardando all’estate 2025, i numeri appaiono in crescita, con qualche rallentamento ad agosto causato dal maltempo. L’avvio di stagione è stato particolarmente positivo: nella seconda metà di giugno l’occupazione media a livello provinciale è risultata in aumento del 10%, a luglio del 3%. Agosto ha invece segnato una lieve flessione (meno 1%), con cali più marcati in montagna e una performance migliore per laghi e città, soprattutto nel periodo di Ferragosto (laghi quasi sold out).

Il prezzo medio per camera si è attestato a circa 170 euro a notte (più 3% rispetto al 2024), con un ricavo medio per camera (revpar) in crescita del 4%.

Intanto, la stagione autunnale procede in linea con l’anno scorso: il mese di ottobre registra prenotazioni stabili, con le giornate del Festival dello Sport di Trento (9-12 ottobre) già al 71% di occupazione. Guardando all’inverno, le prime proiezioni confermano valori analoghi al 2024, con tariffe medie giornaliere in aumento del 12%. Secondo il survey post-vacanza, l’84% dei turisti si dichiara molto soddisfatto dell’accoglienza in Trentino. Positive anche le valutazioni sull’accessibilità delle informazioni, sulle esperienze outdoor e sull’offerta enogastronomica (oltre il 70% di “molto soddisfatti”).

