Altopiano del Tesino e Passo Brocon: al via il progetto per il rilancio turistico del territorio (PROGETTO)

Intesa tra Provincia, Trentino Marketing, Trentino Sviluppo, ApT Valsugana, Comuni e attori locali. Nasce il tavolo tecnico per definire il futuro dell’area

Castello Tesino (Trento) – Parte ufficialmente un nuovo capitolo per lo sviluppo dell’Altopiano del Tesino e dell’area del Brocon. Con la condivisione di una Lettera di Intenti tra i principali attori istituzionali e operatori economici, nel pomeriggio è stato dato il via ai lavori per la definizione di un progetto organico di valorizzazione di quest’area, considerata una risorsa di valore strategico non solo per la Valsugana, ma per l’intero Trentino. L’obiettivo è puntare su uno sviluppo turistico che sia sostenibile, integrato e che migliori la qualità del comparto ricettivo e dei servizi attraverso una strategia integrata che partirà già nel corso dell’estate con lo sviluppo di un prodotto turistico a supporto dell’apertura del servizio di ristorazione agli impianti di Passo Brocon.

Il progetto

Il percorso è stato avviato con il sostegno della Provincia autonoma di Trento, attraverso l’assessorato al turismo guidato dall’assessore Roberto Failoni che ha sottoscritto il documento nella sede di Castello Tesino dell’Apt Valsugana Lagorai a fianco dei rappresentanti dei partner e delle amministrazioni locali coinvolte. L’iniziativa vede la collaborazione sinergica tra l’Agenzia Territoriale d’Area Città Laghi e Altipiani di Trentino Marketing nel suo ruolo di soggetto di governance che si occupa dello sviluppo del prodotto turistico interambito; insieme a Trentino Sviluppo, l’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai, i comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino e la società Funivie Lagorai S.p.A., concessionaria degli impianti del Brocon.

“Oggi è un momento importante, con questa firma si avvia un progetto di sistema che conferma la volontà del territorio di crescere puntando su sostenibilità, accoglienza, promozione e qualità dell’offerta”, commenta l’assessore provinciale Roberto Failoni. “Il Piano – prosegue – intende rafforzare l’intero ambito del Tesino e di Passo Brocon, sia sotto il profilo imprenditoriale sia in termini di presenze turistiche. Oggi i tre Comuni superano le 110 mila presenze annue, ma le potenzialità sono evidenti e c’è margine per crescere ancora, valorizzando un’offerta attiva tutto l’anno – dagli sport invernali alle escursioni estive e alla rete Tesino Lagorai Bike – che copre le diverse tipologie di strutture ricettive. Un insieme di opportunità rivolte a tutti gli ospiti ma anche, ricordiamolo, ai residenti e all’intera comunità trentina. C’è unità d’intenti tra tutti i soggetti interessati – conclude Failoni- una visione concreta e condivisa per la ripartenza del Tesino con i primi passi che si vedranno già quest’estate. E’ un messaggio positivo che vogliamo dare a chi abita qua ma anche a quegli imprenditori che vogliono investire in questo territorio”.

Il presidente dell’Apt Valsugana Lagorai Denis Pasqualin, presente insieme al direttore Michele Oriente, sottolinea come “Questo è un primo passo del lavoro fatto negli ultimi mesi per lo sviluppo condiviso e coordinato del Tesino e del Passo Brocon. Grazie al suo piano strategico, la Valsugana nel 2025 è cresciuta dell’8,7% in termine di presenze. Oggi l’altopiano del Tesino ha la necessità di essere supportato in modo sinergico, per stimolare gli operatori esistenti ma anche per attrarre nuovi investitori. La Lettera di Intenti ha la volontà di partire con un progetto di analisi e sviluppo in forma partecipativa, finanziato da ATA Città Laghi Altipiani di Trentino Marketing con i fondi di Apt Valsugana per individuare le linee guida degli investimenti per il prossimo futuro”

Parole di soddisfazione sono arrivate dai sindaci di Castello, Pieve e Cinte Tesino Lucio Muraro, Oscar Nervo e Leonardo Ceccato, che nel ricordare l’attenzione da parte della Provincia per il Tesino, hanno sottolineato come il documento sottoscritto oggi rappresenta l’inizio di un percorso importante e condiviso per una visione concreta, lungimirante e soprattutto unanime del territorio, che vede in campo attori pubblici e privati lavorare per lo sviluppo turistico della zona, con l’auspicio che sia gli attuali che eventuali nuovi operatori possano diventare protagonisti.

La compattezza del territorio nel portare avanti questo progetto è stata evidenziata anche dal presidente di Funivie Lagorai Sergio Paterno, società che gestisce gli impianti di Passo Brocon, con Michela Moranduzzo, presidente dell’Associazione Operatori turistici del Tesino, che ha ricordato l’importanza di un piano di sviluppo per continuare ad investire e crescere.

Presenti anche il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini e Giulia Dalla Palma per Trentino Marketing, che accompagnerà il Tesino a dotarsi di un piano strategico attraverso un modello partecipato.

Il primo passo di questo avvio è la costituzione immediata di un tavolo tecnico di lavoro coordinato da ATA Città Laghi e Altipiani di Trentino Marketing, in stretta collaborazione con l’ApT Valsugana Lagorai, con un ruolo di supporto tecnico all’individuazione di esperti esterni che potranno elaborare un Piano di Sviluppo Integrato per l’ambito territoriale.

Ai soggetti territoriali – Comuni, stakeholders privati e Associazioni di imprenditori locali – il compito di partecipare al processo e di fornire dati, contesto e il supporto necessario a concretizzare le linee guida e la visione strategica che emergeranno dal Piano di Sviluppo. A oggi, l’impegno è forte e congiunto per trasformare una visione ambiziosa in una realtà concreta, ponendo le basi per un Tesino protagonista dell’offerta turistica trentina tutto l’anno.

Roadmap Operativa