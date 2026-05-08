Tunnel Totoga chiuso dalle 21 alle 6 dal giorno 11 fino al 27 maggio 2026 (esclusi sabato e domenica)
La chiusura per 13 giorni complessiva, informa la Provincia, è resa necessaria dai lavori di sostituzione ventilatori che la ditta Grisenti srl deve eseguire nel Comune di Canal San Bovo
Canal San Bovo/Imèr (Trento) – La Provincia Autonoma di Trento, attraverso il Servizio Gestione Strade, ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea della Strada Provinciale 80 “del Totoga”, nel territorio del Comune di Canal San Bovo. Il provvedimento, dispone quanto segue: dal giorno 11 maggio 2026 al prossimo 27 maggio 2026 (durata effettiva dei lavori: 13 giorni) chiusura: dalle 21:00 alle 06:00 dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 3+450
Il motivo della chiusura. La chiusura è resa necessaria dai lavori di sostituzione ventilatori che la ditta Grisenti srl deve eseguire nel Comune di Canal San Bovo. La richiesta di emissione dell’ordinanza era stata avanzata dalla stessa ditta in data 30/04/2026. Nella tratta interessata vengono istituiti:
- Divieto di transito (ai sensi della figura II.46 Art. 116 del Codice della Strada)
- Deviazione sulla viabilità in zona via passo Gobbera.
In breve
SP79 del Passo Brocon, divieto di transito causa lavori nei Comuni di Canal San Bovo, Castello Tesino, Cinte Tesino in entrambe le direzioni dal 07/04/2026 al 15/05/2026 nella fascia oraria 07:30 – 12:00 e 13:00 – 17:30 . Esclusi i mezzi di soccorso. Esclusi sabato, domenica e festivi
SP79 del Passo Brocon, senso unico alternato causa lavori presso Canal San Bovo in entrambe le direzioni dal 04/05/2026 al 22/05/2026 nella fascia oraria 07:00 – 18:00 con limite massimo di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso. Esclusi sabato e festivi