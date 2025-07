Chiusura in entrambe le direzioni dalle 00:00 fino alle 05:00 di venerdì 11 luglio 2025

Deviazioni indicate in zona, via passo Gobbera, per la valle del Vanoi

Imèr/Vanoi (Trento) – Il Servizio Gestione strade della provincia di Trento informa che la SP80 del Totoga, sarà chiusa per lavori – tra Imer e Canal San Bovo – in entrambe le direzioni dalle 00:00 fino alle 05:00 del 11/07/2025 con deviazioni in loco. Esclusi i mezzi di soccorso.