Chiusa ancora una volta la galleria del Totoga, a pochi giorni dall’ultimo divieto per nuove manutenzioni

Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia: SP80 del Totoga, divieto di transito causa lavori nel Comune di Canal San Bovo in entrambe le direzioni dal 17/11/2025 al 20/11/2025 nella fascia oraria 20:00 – 05:00 esclusi mezzi di Soccorso. Attenzione anche alle limitazioni sul passo Brocon

Imèr/Canal San Bovo – Stop al transito sulla SP 80 (Galleria Totoga) per 4 notti consecutive. Il tunnel, sarà interessato da un divieto totale di transito per tutti i veicoli, a causa di lavori programmati. L’ordinanza emessa dalla Provincia, riguarda il tratto della SP 80 dal chilometro 0+048 al chilometro 3+467 e sarà in vigore per quattro giorni consecutivi, a partire da lunedì 17 novembre 2025 e fino alla notte di giovedì 20 novembre 2025.

Dettagli sulla chiusura

Data Orario di Chiusura Durata Dal 17/11/2025 al 20/11/2025 Dalle ore 20:00 alle ore 05:00 4 giorni (notti)

Il divieto riguarda tutti i veicoli, con la sola eccezione garantita per i mezzi di Soccorso. La fascia oraria, stabilita appositamente nelle ore di minor traffico, mira a limitare i disagi per i pendolari e gli utenti della strada. Si raccomanda agli utenti di pianificare eventuali spostamenti serali tenendo conto delle chiusure e di seguire le deviazioni indicate in zona, via passo Gobbera.

Passo Brocon, attenzione alle limitazioni

Divieto di transito causa lavori SP79 del Passo Brocon. Per lavori nel territorio dei Comuni di Castello Tesino e Cinte Tesino in entrambe le direzioni dal 10/11/2025 al 17/11/2025. Nella fascia oraria 08:00 – 17:00 con aperture della strada per brevi periodi. Dalle ore 10:15 alle ore 10:30, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:15 alle ore 15:30. Divieto escluso Mezzi di Soccorso, esclusi sabato e festivi.