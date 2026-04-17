Tunnel Totoga, chiusura al traffico notturna dal 20 aprile al 23 dalle 20 alle 5

Primiero/Vanoi (Trento) – Il Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento, ha istitutito lungo la SP80 del Totoga, tra Imèr e Canal Sasn Bovo, il divieto di transito notturno a causa di lavori, in entrambe le direzioni dal 20/04/2026 al 23/04/2026 nella fascia oraria 20:00 – 05:00 esclusi i mezzi di soccorso. Le deviazioni sono indicate in zona via passo Gobbera.

In breve

Soccorse due ragazze in ciclabile a Mezzano. Intervento dell’ambulanza e dei sanitari di zona, giovedì nel tardo pomeriggio, lungo la ciclabile, nel comune di Mezzano. Secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino emergenza, due giovani di 14 e 15 anni sono state soccorse per alcune lesioni traumatiche non gravi e trasferite in codice giallo al pronto soccorso di Feltre per le cure del caso.

Divieto di transito causa lavori SP239 del Lago di Calaita. Divieto di transito causa lavori presso Malga Doch, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza in entrambe le direzioni dalle 00:00 del 27/04/2026 fino alle 23:59 del 12/06/2026 esclusi sabato e festivi. Istituzione di senso unico alternato. Valido dalle 00:00 alle 24:00, nei giorni di domenica, sabato.