Canal San Bovo/Imèr (Trento) – Nuova chiusura del tunnel Totoga tra Imèr e il Vanoi, per manutenzioni impianti, dopo la recente asfaltatura di alcuni tratti di strada. Da lunedì 27 ottobre fino a giovedì 30 ottobre 2025 è previsto il divieto di transito nella galleria Totoga SP 80 nella fascia oraria 8.00 – 16.30 salvo le fasce di passaggio autorizzate dalle ore 10 alle 10.30 e dalle 13.00 alle 14.00, come stabilito dall’ordinanza del Servizio gestione strade della Provincia. Deviazione indicata in zona via passo Gobbera.

