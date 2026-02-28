Viabilità Valsugana, la Giunta ha aggiornato il cronoprogramma

Nei prossimi mesi le gare per le progettazioni. Fugatti: “Opera strategica che avanza per lotti successivi”

I laghi di Caldonazzo e Levico in Valsugana [ Foto Matteo Rensi_Archivio Ufficio Stampa PAT]

Trento – Il raddoppio della SS47 della Valsugana nel tratto dallo svincolo di Levico Ovest a Novaledo e il cunicolo esplorativo con ingresso a nord del capannone Nuvola e uscita a sud dell’abitato di Brenta sono le prime opere che partiranno nell’ambito del progetto della Provincia per l’allargamento a due corsie del tratto Pergine–Novaledo, comprensivo del tunnel di Tenna. Lo prevede il cronoprogramma aggiornato dell’intervento strategico affidato al commissario straordinario, l’ingegnere Giancarlo Anderle, approvato dalla Giunta con delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti. “Si tratta di un’opera, o meglio di un sistema di opere, che rappresenta attualmente l’investimento più rilevante tra quelli programmati dalla Provincia in materia di mobilità e che, proprio per questo motivo, verrà attuato attraverso interventi funzionali successivi, attualmente cinque”, spiega il presidente Maurizio Fugatti.

“L’aggiornamento della tabella di marcia – prosegue il presidente – è finalizzato all’avvio della prima importante fase realizzativa, che comprende il raddoppio da Levico a Novaledo e il cunicolo esplorativo, funzionale alla successiva realizzazione della prima canna del tunnel. Partiamo quindi con i primi due interventi, sulla base delle risorse disponibili, con l’obiettivo di programmare il prima possibile le altre tre unità funzionali, per assicurare un miglioramento infrastrutturale atteso da decenni, che cambierà la valle in termini di sicurezza stradale e qualità della vita di residenti e turisti”.

Nel dettaglio, il cronoprogramma aggiornato per l’opera (dal costo stimato di 320 milioni per la prima canna del tunnel in direzione Trento e di complessivi 544 milioni con la seconda canna in direzione Padova) indica le tempistiche per il primo step realizzativo con le seguenti unità funzionali:

per “l’Opera S393.2 FASE 1 Lotto 2: UF 2 Allargamento SS47 tratto svincolo Levico Ovest-Novaledo” (56.521.000 euro) gli obiettivi indicati sono a marzo 2026 l’avvio dell’iter di gara degli incarichi professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica-PFTE e del progetto esecutivo, quindi l’approvazione degli stessi nel corso del 2027, l’avvio dei lavori nel 2028 e fine lavori prevista nel 2030 con ultimazione del collaudo nel 2031.

(56.521.000 euro) gli obiettivi indicati sono a marzo 2026 l’avvio dell’iter di gara degli incarichi professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica-PFTE e del progetto esecutivo, quindi l’approvazione degli stessi nel corso del 2027, l’avvio dei lavori nel 2028 e fine lavori prevista nel 2030 con ultimazione del collaudo nel 2031. per “l’Opera S393.3 FASE 2 Lotto 1: UF 3 Cunicolo esplorativo con ingresso a nord del capannone Nuvola e uscita a sud dell’abitato di Brenta” (43.850.000 euro) gli obiettivi intermedi sono simili: a maggio 2026 l’avvio dell’iter di gara degli incarichi professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica-PFTE e del progetto esecutivo, l’approvazione degli stessi nel corso del 2027, l’avvio dei lavori nel 2028 e fine lavori prevista nel 2030 con ultimazione del collaudo nel 2031.

In breve

Dispersione scolastica e giovani NEET: presentati i risultati della ricerca sull’Alto Garda e Ledro

Storo: presentato il nuovo servizio di trasporto per lo screening mammografico promosso da LILT

Ospedali di Comunità: aggiornate le linee guida

Radon, approvata la prima mappa delle “aree prioritarie” in Trentino

Aggiornate le direttive sulla “farmacia dei servizi”

L’Associazione cacciatori trentini potrà formare gli esperti accompagnatori

Negozi multiservizi: innalzati importi dei contributi e limite di fatturato

Viabilità forestale, finanziate tutte le richieste sul bando 2025