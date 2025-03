Tunnel del Brennero, un altro incidente mortale nel versante austriaco del cantiere

Connect on Linked in

Un lavoratore è stato travolto da un camion. Sabato, un altro operaio era stato travolto da pannelli e ha riportato un trauma cranico. Un anno fa, sempre in Austria, altri due decessi

Trento/Bolzano/Tirolo – Incidente mortale sul lavoro nel versante austriaco del tunnel di base del Brennero. Domenica 30 marzo, intorno a mezzogiorno un operaio è stato travolto da un camion, ha dichiarato all’agenzia Apa il portavoce della Polizia tirolese. L’uomo è deceduto sul posto. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Si tratta del secondo grave incidente durante i lavori per il Tunnel del Brennero nel giro di poche ore. Ieri, un operaio ha riportato un trauma cranico. Era rimasto schiacciato da panelli della parete del tunnel ed era stato trovato gravemente ferito da un collega. Qualche giorno prima, un uomo era stato colpito e ferito da una grossa pietra.

Un anno fa, nel marzo 2024, un geometra aveva perso la vita nel cantiere del versante austriaco, il cosiddetto lotto H41 Gola del Sill-Pfons, nei pressi di Innsbruck. Il tecnico stava svolgendo lavori di rilevamento, quando è stato investito da un treno di rifornimento. Il treno stava trasportando materiali e operai nelle aree di lavoro della galleria principale in direzione del valico. Sempre sul versante austriaco, anche lo scorso maggio nel tratto del lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero, presso la località di Wolf, nel comune di Steinach am Brenner un altro lavoratore era deceduto in un incidente che aveva coinvolto un carrello elevatore e un altro veicolo.

In breve

Indagini in corso per ricostruire quanto sia successo alla stazione di Verona Porta Vescovo dove, nella serata di sabato, è stato trovato il corpo senza vita di un 19enne, Edoardo Mangano. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Ferroviaria il ragazzo, che era salito sul tetto di un vagone merci, sarebbe morto folgorato dopo aver toccato la linea elettrificata. A dare l’allarme per la scomparsa del giovane, i genitori, preoccupati per non averlo visto rientrare sabato mattina dopo la serata passata con gi amici.