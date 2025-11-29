Almeno 15 episodi accertati nel nord e nel centro Italia

Indagine della Polizia di Padova, blitz in Campania. Nel corso dell’indagine sono stati riscontrate 15 truffe commesse nel nord e centro Italia: due a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo e uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena ed Ascoli Piceno. Recuperata e restituita alle vittime refurtiva per oltre 400.000 euro tra denaro contante, gioielli e preziosi

NordEst – Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania con lo smantellamento di una associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e truffe agli anziani, compiute con la tecnica del ‘finto maresciallo’ e del ‘finto avvocato’. Undici i provvedimenti cautelari eseguiti dalla squadra mobile della Questura di Padova su richiesta della Procura della Repubblica di Padova, disposti dal gip del Tribunale euganeo.

Il blitz è scattato alle 4 di venerdì con cento poliziotti della Questura di Padova, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che nel capoluogo partenopeo e in tutta la regione Campania hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei componenti dell’associazione a delinquere avente come “capo promotore” un 32enne pluripregiudicato, appartenente a un noto clan camorristico operante nel rione Forcella, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti, tentato omicidio, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Arrestata anche una donna di 22 anni

Gli altri nove componenti della banda, tutti campani, saranno sottoposti a misure alternative come l’obbligo di dimore. Per tutti, i capi di imputazione sono di “associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di estorsioni e truffe ai danni di persone anziane e fragili”. Nel corso dell’indagine sono stati riscontrate 15 truffe commesse nel nord e centro Italia: due a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo e uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena ed Ascoli Piceno. Recuperata e restituita alle vittime refurtiva per oltre 400.000 euro tra denaro contante, gioielli e preziosi. Nella provincia di Padova nel 2025, sottolinea la Questura, sono stati commessi complessivamente 671 truffe agli anziani”, di cui 258 nel capoluogo euganeo con un profitto illecito stimato in circa 5 milioni di euro.

Legami con la Camorra

Il presunto capo dell’organizzazione era un 32enne pluripregiudicato, appartenente ad un clan camorristico operante nel “Rione Forcella”, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti, tentato omicidio. Con lui è finita in carcere anche una donna di 22 anni, pregiudicata per reati contro il patrimonio. Per raggirare gli anziani, l’organizzazione faceva ricorso alla tecnica del “finto maresciallo” o del “finto avvocato”. Spacciandosi per figure istituzionali, i truffatori chiedevano alle vittime soldi o gioielli come cauzione dovuta per inesistenti guai giudiziari che riguardavano i familiari.

