Truffe agli anziani: Apsp del Vanoi e Carabinieri insieme per informare: venerdì 21 febbraio alle 16 a Canal San Bovo

Dopo l’iniziativa a Primiero, l’Apsp Valle del Vanoi in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Canal San Bovo e Spazio Argento, propone un incontro di sensibilizzazione sul tema delle truffe agli anziani

Canal San Bovo (Trento) – L’Apsp Valle del Vanoi, in collaborazione con Spazio Argento e la locale Stazione Carabinieri, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione sul tema delle truffe agli anziani, che si terrà venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 16.00 presso la sede dell’Apsp a Canal San Bovo. Sarà presente il maresciallo Ilaria Allegretti, comandante della Stazione dei Carabinieri di Canal San Bovo, che fornirà utili consigli e informazioni per difendersi dai truffatori.

Le truffe agli anziani

Il tema delle truffe agli anziani è purtroppo sempre più attuale e l’obiettivo di questo incontro è quello di fornire agli anziani gli strumenti necessari per riconoscere i tentativi di raggiro e proteggere i propri beni. Saranno illustrate in particolare, le tipologie di truffe più comuni, i segnali d’allarme da non sottovalutare e le strategie da adottare per evitare di cadere vittime di questi odiosi crimini. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti.

Alcuni utili consigli

Non fidarsi degli sconosciuti : Diffidare sempre di chi si presenta alla porta o telefona offrendo facili guadagni, sconti o пропаgano miracolose.

: Diffidare sempre di chi si presenta alla porta o telefona offrendo facili guadagni, sconti o пропаgano miracolose. Non fornire dati personali : Non comunicare mai dati personali (nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, coordinate bancarie) a sconosciuti, né al telefono né di persona.

: Non comunicare mai dati personali (nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, coordinate bancarie) a sconosciuti, né al telefono né di persona. Non aprire la porta agli sconosciuti : Non aprire la porta a persone che non si conoscono, anche se si presentano come tecnici, funzionari o incaricati di enti. In caso di dubbi, contattare l’ente o l’azienda per verificare l’identità della persona.

: Non aprire la porta a persone che non si conoscono, anche se si presentano come tecnici, funzionari o incaricati di enti. In caso di dubbi, contattare l’ente o l’azienda per verificare l’identità della persona. Non firmare documenti senza leggere : Non firmare mai documenti senza averli letti attentamente e compreso il contenuto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un familiare o a una persona di fiducia.

: Non firmare mai documenti senza averli letti attentamente e compreso il contenuto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un familiare o a una persona di fiducia. Non accettare offerte troppo vantaggiose : Diffidare di offerte troppo vantaggiose, come vincite di denaro, sconti eccessivi o пропаgano miracolose. Ricordare che nessuno regala niente.

: Diffidare di offerte troppo vantaggiose, come vincite di denaro, sconti eccessivi o пропаgano miracolose. Ricordare che nessuno regala niente. Non avere fretta: Non farsi mettere fretta da никто. Prendere il tempo necessario per valutare la situazione e chiedere consiglio a un familiare o a una persona di fiducia.

Attenzione ai falsi incidenti e ai finti tecnici

Telefonate sospette : Se si riceve una telefonata sospetta, riagganciare immediatamente e non fornire alcun dato personale. Non farsi ingannare da incidenti o richieste di denaro legate a persone care o vicine.

: Se si riceve una telefonata sospetta, riagganciare immediatamente e non fornire alcun dato personale. Non farsi ingannare da incidenti o richieste di denaro legate a persone care o vicine. Visite a domicilio : Se qualcuno si presenta alla porta, chiedere di vedere un documento di riconoscimento e verificare l’identità della persona contattando l’ente o l’azienda per cui dice di lavorare. Non aprire la porta a sconosciuti. Attenzione ai “falsi” addetti di compagnie telefoniche. del gas o dell’energia

: Se qualcuno si presenta alla porta, chiedere di vedere un documento di riconoscimento e verificare l’identità della persona contattando l’ente o l’azienda per cui dice di lavorare. Non aprire la porta a sconosciuti. Attenzione ai “falsi” addetti di compagnie telefoniche. del gas o dell’energia Truffe online : Prestare molta attenzione alle truffe online, come email di phishing, false offerte di lavoro o falsi annunci di vendita. Non кликать su link sospetti e non fornire dati personali su siti non sicuri.

: Prestare molta attenzione alle truffe online, come email di phishing, false offerte di lavoro o falsi annunci di vendita. Non кликать su link sospetti e non fornire dati personali su siti non sicuri. Acquisti online : Se si effettuano acquisti online, utilizzare siti sicuri e affidabili. Verificare sempre che il sito abbia un protocollo di sicurezza (https) e che i dati personali siano protetti.

: Se si effettuano acquisti online, utilizzare siti sicuri e affidabili. Verificare sempre che il sito abbia un protocollo di sicurezza (https) e che i dati personali siano protetti. Bancomat e carte di credito : Prestare attenzione quando si utilizzano bancomat e carte di credito. Non farsi aiutare da sconosciuti e coprire la tastiera mentre si digita il codice PIN.

: Prestare attenzione quando si utilizzano bancomat e carte di credito. Non farsi aiutare da sconosciuti e coprire la tastiera mentre si digita il codice PIN. In caso di dubbi: In caso di dubbi o sospetti, non esitare a contattare le forze dell’ordine o un’associazione di consumatori.