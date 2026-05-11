Furti in Vallagarina: arrestato 19enne. Truffano due anziane, denunciati dai carabinieri a Bolzano

A Bolzano, le donne contattate al telefono da falso poliziotto

Rovereto/Bolzano Arrestato dai carabinieri l’autore di una serie di furti messi a segno nelle notti di sabato e domenica (fine settimana del 9 e 10 maggio) in Vallagarina, fra Rovereto ed Ala. Si tratta di un 19enne marocchino che è stato rintracciato dai militari per la prima volta sabato notte ad Ala dopo essersi intrufolato in due ristoranti. Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza proprio di uno dei locali. I carabinieri lo avevano denunciato a piede libero, ma già nella serata di domenica aveva continuato la sua attività mettendo a segno altri furti a Rovereto, in un bar, nella piscina comunale e in un autolavaggio. Inevitabile l’arresto. Nello zaino aveva oltre 3 mila euro, cellulari, tablet e cinque orologi.

Truffe in Alto Adige

La Compagnia Carabinieri di Bolzano, al termine di una attività investigativa, ha individuato e deferito in stato di libertà due soggetti ritenuti responsabili, in concorso, di truffa e tentata truffa ai danni di due signore anziane residenti nel capoluogo altoatesino. L’episodio trae origine da una richiesta di intervento pervenuta alla Stazione Carabinieri, a seguito della quale veniva ricostruito un raggiro riconducibile al noto modus operandi del cosiddetto “finto appartenente alle forze dell’ordine”.

Le vittime venivano contattate telefonicamente da un uomo che, qualificandosi falsamente come operatore di polizia – presso la Questura di Bolzano, le induceva a consegnare informazioni e a predisporre la verifica dei propri beni preziosi, prospettando inesistenti attività investigative. Nel corso dell’azione delittuosa, uno dei malviventi riusciva ad introdursi presso l’abitazione di una delle vittime e ad asportare diversi monili in oro e preziosi, per un valore complessivo di circa 50.000 euro, mentre un secondo tentativo, posto in essere con modalità analoghe ai danni della sorella, veniva sventato grazie alla prontezza della stessa, che rifiutava la consegna dei beni. Le immediate attività di indagine, coordinate dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bolzano, consentivano di acquisire fondamentali elementi probatori attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti sul territorio.

Tali riscontri Permettevano di identificare il veicolo utilizzato dai responsabili e di ricostruirne gli spostamenti. Determinante si rivelava il coordinamento su scala nazionale tra i diversi presidi delle forze di polizia: l’autovettura sospetta veniva infatti intercettata e fermata lungo l’autostrada A1 da personale della Polizia Stradale, che procedeva all’identificazione dei soggetti a bordo e al recupero della refurtiva, integralmente riconducibile a quella sottratta poco prima. I due individui venivano quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per i reati contestati, mentre i preziosi venivano sottoposti a sequestro in attesa di restituzione alla legittima proprietaria.