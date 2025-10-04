Truffa del finto specchietto, carabinieri denunciano una coppia di Arco

I Carabinieri di Arco hanno denunciato una coppia che, con la cosiddetta truffa dello specchietto, si sarebbe fatta dare indebitamente 150 euro da un’automobilista.

Arco (Trento) – L’episodio, risale ai primi giorni dello scorso luglio, sulla statale Gardesana all’altezza di Vigolo Baselga. La donna truffata, ha udito un colpo per essere poi invitata a fermarsi da una coppia che, inveendo, la accusavano di avere rotto lo specchietto della loro vettura, dicendosi disponibili a chiudere la questione con un pagamento in contanti.

Da qui, la consegna dei 150 euro che la donna aveva nel portafoglio, indotta anche dall’insistenza della coppia nell’indicarle che anche il suo specchietto era segnato. Segni che però, nella concitazione, erano stati fatti con un pastello a cera dalla coppia di truffatori, come la donna ha poi potuto verificare la sera a casa. In seguito, la segnalazione ai Carabinieri che, dopo le opportune indagini, sono risaliti ai presunti responsabili.

In breve

Incidente all’alba di sabato sulla statale della Valsugana, a Caldonazzo. Tre mezzi, – due furgono ed un’auto – sono rimasti coinvolti in una carambola finita con lo scontro dei mezzi. Ferite tre persone, tutti uomini. Sul posto, a soccorrere le persone rimaste coinvolte nello schianto, due ambulanze ed i vigili del fuoco volontari di Caldonazzo.