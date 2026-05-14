Truffa del falso Sms bancario, 22enne denunciato dai Carabinieri

Sottratti 1.300 euro ad un cittadino della Val Casies, somma recuperata

Bolzano – Un ventiduenne residente in provincia di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Monguelfo-Tesido con l’accusa di truffa informatica. L’indagine è scattata in seguito alla segnalazione di un cittadino della Valle di Casies, rimasto vittima di un raggiro digitale. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato avrebbe inviato alla vittima un falso Sms bancario riguardante una presunta operazione Nexi, riuscendo così a carpirne i codici di accesso.

Con le credenziali ottenute, il giovane ha aperto un conto online a nome della vittima, trasferendovi 1.300 euro prelevati dal conto corrente reale del denunciante per poi spostarli definitivamente su un proprio rapporto bancario personale. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare e annullare il movimento finanziario, consentendo il recupero integrale della somma sottratta. L’Arma ha rinnovato l’appello alla massima prudenza nei confronti di messaggi o telefonate che richiedono codici OTP e password, raccomandando di verificare ogni anomalia direttamente con il proprio istituto di credito senza cliccare su link sospetti.

In breve

Trento, il Questore di Trento ha firmato la revoca – già notificata agli interessati – del permesso di soggiorno per i due uomini resisi responsabili lo scorso 10 aprile dell’aggressione, culminata con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, avvenuta all’interno della tabaccheria di via Santa Croce a Trento. Uomini arrestati nell’immediatezza da personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Sfruz, grave incidente sul lavoro nella mattina di giovedì 14 maggio a Sfruz, in Val di Non. È successo al condominio “Sette Larici”: un 50enne è stato gravemente ustionato al volto dal gas gpl con cui stava caricando un bombolone. Secondo le prime informazioni una perdita di gas liquido ad alta pressione l’avrebbe raggiunto al volto, ustionandolo a freddo. L’elicottero lo ha trasportato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento.