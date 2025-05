Truffa criptovalute: vittima una donna di Bressanone, tre persone denunciate

Bressanone – La polizia ha individuato e denunciato tre persone accusate di aver messo a segno attraverso piattaforme di investimento online in criptovalute una truffa per 110.000 euro ai danni di una donna di Bressanone. È stata la stessa vittima a denunciare l’accaduto sul finire dello scorso anno, spiegando di essersi lasciata attrarre dalla promessa di facili guadagni in breve tempo a fronte di minimi investimenti. Questi erano verificabili tramite un account personale su una piattaforma digitale appositamente ideata dagli ideatori del raggiro per attestare guadagni crescenti ed indurre l’investitore a investire somme di denaro sempre maggiori. Grazie alle indagini, è stato possibile ricostruire il flusso del denaro, individuare i presunti autori della truffa e, soprattutto, recuperare il denaro sottratto.

Sono state denunciate per truffa aggravata in concorso tre persone tutte residenti in Toscana: S.M, 38enne cittadino italiano, X.G. 44enne cittadino cinese e Z.C., 38enne anch’egli cittadino cinese. L’intera somma sottratta è stata individuata su diversi conti bancari che sono stati congelati in modo da poterla sequestrare e restituire alla vittima. Il questore di Bolzano Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dei tre denunciati la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza.