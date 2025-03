Truffa con finta compravendita di un’auto usata

Denunciata la responsabile del raggiro

Bolzano – Una giovane, impiegata stagionale in val Pusteria è stata truffata con la compravendita di un’auto usata. Aveva infatti risposto ad un annuncio online di un noto concessionario della Bassa Atesina per l’acquisto di un’auto usata. Dopo aver versato la caparra di 500 euro, si è accorta di essere stata vittima di una truffa, in quanto l’officina in questione, non solo non disponeva dell’auto da lei prescelta e per la quale si era impegnata immediatamente effettuando il bonifico richiesto, ma addirittura era totalmente sprovvista di vetture usate da porre in vendita.

Il titolare della concessionaria a sua volta è stato vittima di una sostituzione di persona, mediante l’abile opera dell’inserzionista truffaldino, che utilizzando tra l’altro il numero di partita iva e l’intestazione della ditta. I Carabinieri di Valdaora, dopo la denuncia della ragazza ed a seguito di una meticolosa attività di indagine, incrociando i dati dell’intestatario del conto corrente bancario, hanno identificato l’autrice della truffa online, scoprendo peraltro che la stessa si era già resa responsabile di numerosi analoghi reati.