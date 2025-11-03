Monte Baldo, trovato morto l’escursionista 76enne disperso

Si tratta di Flavio Fiocco, il 76enne di Verona del quale si erano perse le tracce da giorni, quando era partito diretto ad esplorare i manufatti della Grande Guerra sul Monte Baldo

NordEst – Ritrovato lunedì mattina il corpo senza vita del 76enne di Verona, Flavio Fiocco, di cui si erano perse le tracce dal 14 ottobre scorso, quando era partito per esplorare i manufatti della Grande Guerra sul Monte Baldo. La salma, ottenuto il nulla osta della magistratura, è stata recuperata dall’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano con tre soccorritori a bordo, grazie al supporto delle squadre a terra del Soccorso alpino. Il corpo è stato trasportato al campo sportivo di Ferrara di Monte Baldo e affidato al carro funebre.

Un amico aveva denunciato la scomparsa il 19 ottobre. Il 30 ottobre, il ritrovamento di un’auto abbandonata lungo la strada tra Ferrara di Monte Baldo e Novezza — appartenente al fratello del disperso — ha riattivato le ricerche nella zona. Le telecamere avevano infatti registrato il passaggio del 76enne il 14 ottobre. L’uomo, escursionista esperto e appassionato di storia militare, era stato cercato in un’ampia area di gallerie e trincee dove il suo cellulare era stato agganciato per l’ultima volta il 16 ottobre.

Dopo la sospensione per maltempo, questa mattina le operazioni sono riprese. Su segnalazione di due cacciatori che ricordavano un vecchio tracciato, una squadra ha ripercorso il Sentiero dei Contrabbandieri. Scendendo con le corde in una vecchia galleria, i soccorritori hanno trovato un bastoncino, poi uno zaino, fino a individuare il corpo in fondo a un canalone, in un tratto di bosco. Alle ricerche hanno preso parte il Soccorso alpino di Verona, la Guardia di finanza di Tione, i Carabinieri e Carabinieri forestali, i Vigili del fuoco e diverse associazioni di Protezione civile.