Trovato in possesso di stupefacenti, arrestato un 55enne

Un 55enne della provincia di Brescia è stato arrestato dalla squadra volante del commissariato di Riva del Garda per possesso di sostanze stupefacenti

Trento/Bolzano – L’uomo, è stato trovato in possesso di 160 grammi di eroina, 3 grammi di cocaina e diversi flaconcini contenenti metadone. Il 55enne, fermato mentre era alla guida di un’auto a noleggio, è apparso sin da subito molto agitato. In seguito ai controlli, effettuati anche nell’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. Nel 2025 sono state arrestate undici persone dal commissariato di Riva del Garda nell’ambito dell’attività di controllo del territorio.

In breve

Alunni con crampi addominali in una scuola media a Bolzano. Giovedì mattina, nella scuola media “Leonardo Da Vinci” di via Napoli a Bolzano, una quindicina di studenti al termine della lezione di educazione fisica ha accusato malesseri improvvisi. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori per garantire l’assistenza agli alunni e per avviare accertamenti sulle possibili cause. Nessuno dei ragazzi ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Le ipotesi attualmente al vaglio si concentrano in particolare sull’acqua potabile dell’istituto.

Ladri hanno colpito nella notte tra mercoledì e giovedì, a Melta di Gardolo al ristorante Anfora con una facilità che lascia pensare a una banda organizzata. Una manciata di minuti, tra le 4 e le 5 di notte. “Due uomini con il volto coperto da una sciarpa e i guanti hanno smurato il profilo della porta finestra, l’hanno presa a colpi e sfondata”, racconta il gestore Denis Rettondini, che insieme a Franco Ferraro gestisce il locale molto conosciuto in tutta la città”. Il fondocassa portato via: circa 3mila. “Ma poi ci sono i danni, parecchi: solo la cassa automatica, comprata post covid era stata pagata 12mila euro”. La polizia è arrivata in un quarto d’ora, ma i ladri erano già fuggiti. “Sembrano intoccabili”, si sfogano i gestori: “Rubano, scappano, e dopo un po’ li ritroviamo in giro”.