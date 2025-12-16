Vienna e Trieste più vicine con un nuovo collegamento rapido

Inaugurato lo scorso 14 dicembre 2025 il nuovo collegamento ferroviario Trieste-Vienna operato da ÖBB. Nuovo ponte tra Adriatico e cuore d’Europa

NordEst – Trieste e Vienna sono più vicine che mai con il nuovo collegamento giornaliero Railljet ÖBB, che attraversa Villach, Klagenfurt e Graz, unendo Italia e Austria in poco più di sei ore. Unendo il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, importante polo economico e turistico del nordest, alla magica capitale austriaca adagiata sulle rive del Danubio. Grazie al nuovo collegamento ferroviario, il viaggio da Trieste a Vienna non è più solo uno spostamento, ma un’esperienza. Un progetto che nasce dalla volontà di trasformare una tratta ferroviaria in un vero e proprio corridoio culturale e turistico, capace di valorizzare territori, comunità e identità condivise. Il collegamento unisce due città emblematiche della Mitteleuropa, restituendo centralità a un’idea di viaggio che è scoperta, incontro e racconto. Lungo il percorso, paesaggi diversi si susseguono come capitoli di una storia comune, invitando il viaggiatore a rallentare e a osservare, a vivere il tragitto come parte integrante della destinazione.

Il progetto turistico

Si inserisce in una visione di ampio respiro, che coniuga mobilità sostenibile, valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo dei territori attraversati. Il treno diventa così uno strumento di connessione non solo geografica, ma anche economica e culturale, capace di generare nuove opportunità e di rafforzare legami storici. Trieste e Vienna, Italia e Austria dialogano attraverso i binari, dando forma a un’esperienza di viaggio contemporanea che guarda al futuro salvaguardando la propria storia. Un’iniziativa che propone un nuovo modo di attraversare l’Europa, dove il percorso conta quanto l’arrivo e il viaggio diventa parte essenziale dell’esperienza turistica.

Il nuovo collegamento ferroviario è anche la dimostrazione di come i treni stiano vivendo una rinascita in Europa, e per una buona ragione: non esiste un modo più ecologico per viaggiare. ÖBB è attualmente tra le poche compagnie europee che investe in nuovi collegamenti, a dimostrazione che il trasporto ferroviario rientra a pieno titolo nel progetto di intermodalità che favorisce il turismo, permettendo il trasferimento di persone da un mezzo di trasporto all’altro, combinando la ferrovia con strada, mare e altre vie navigabili. Con il nuovo collegamento, che si somma a quelli già effettuati da ÖBB, viaggiare in treno è più facile, economico, confortevole e veloce!

Il tunnel del Koralm

Grazie al tunnel della Koralm, il tempo si accorcia e il piacere del viaggio si allunga. Partenza da Trieste: ore 14:22 (feriali), ore 14:37 (weekend) Arrivo a Vienna: ore 21:07, tutti i giorni. A bordo, il comfort è protagonista: First Class: 42 posti, Business Class: 6 posti, Economy Class: 394 posti. I servizi. Wi-Fi gratuito, portale digitale con film e musica, carrozza ristorante con sapori austriaci, zone silenzio e aree famiglie. È possibile trasportare la bicicletta, per chi ama viaggiare in modo attivo e sostenibile. ÖBB è attenta anche alle persone con mobilità ridotta, garantendo loro la possibilità di viaggiare in modo sicuro e comodo. “Con questo nuovo collegamento, Trieste e Vienna non sono mai state così vicine. È un invito a scoprire, a incontrarsi, a vivere l’Europa in modo sostenibile e confortevole” afferma ÖBB. Scopri di più su: https://www.obb-italia.com