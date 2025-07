Trento, via della Cervara, scatta la chiusura

Transito pedonale sempre possibile, l’accesso in auto è garantito ai residenti da monte o da valle in base all’avanzamento dei lavori

Via della Cervara a Trento (ph google)

Trento – Quella che parte oggi pomeriggio, 7 luglio, è la fase due del cantiere di via Cervara legata ai lavori di sostituzione dei collettori delle acque bianche e nere avviati nei primi giorni di giugno. La fase due inizia in ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa della complessità dell’intervento. Risolte le criticità, solo stamattina l’impresa è riuscita a predisporre lo spostamento dell’area di cantiere subito a monte dell’incrocio di via della Cervara con via dei Giardini.

Un tratto molto importante per la città

Da lunedì pomeriggio sarà vietato il transito in via della Cervara ai veicoli provenienti sia da monte che da valle. L’accesso a via dei Giardini da via della Cervara ritorna alla normalità in entrambi i sensi di marcia. I residenti di via della Cervara potranno accedere alle proprietà da monte. Durante il periodo di chiusura, il transito pedonale è sempre possibile mentre l’accesso in auto è garantito ai residenti da monte o da valle della via in base all’avanzamento dei lavori che dovranno comunque essere ultimati entro il primo settembre.

Le alternative

Per i veicoli provenienti da via Missioni Africane/via Muralta è consigliato l’accesso alla città dall’ex statale 47 (via Bassano) o da via della Spalliera. I veicoli provenienti da piazza Venezia potranno scegliere di transitare su via Venezia in direzione San Donà o su via Bernardo Clesio (davanti al Castello del Buonconsiglio) per raggiungere via Manzoni e via del Brennero.